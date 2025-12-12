奈良美智「朦朧潮濕的一天」 嘉義新港開展

（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展今天在嘉義縣新港文化館25號倉庫開展；奈良美智表示，希望觀眾在朦朧中與作品一對一對話交流。

中華文化總會主辦的奈良美智在台10年巡展第5站前進嘉義，在新港文化館辦開幕記者會，奈良美智、文總秘書長李厚慶、嘉義縣長翁章梁與日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史等與會。

奈良美智表示，上次在新北市金瓜石展出，展間開窗面向大海，外面風景呼應展品，這次在倉庫中展出，迥然不同，且以農用遮光網遮蔽倉庫窗戶光線，營造昏暗感，讓觀眾在朦朧中與作品一對一對話。

廣告 廣告

出生於日本青森縣的奈良美智說，青森與嘉義一樣發展農業為主，選擇具農業歷史意象的倉庫當展場。此外，他2014年觀賞電影KANO後深受感動，隔年就造訪嘉義，一遊電影中場景，也在嘉義市噴水圓環看到投手吳明捷金光閃閃雕像，截至目前他已拜訪嘉義4次。

KANO描述日治時代嘉義農林棒球隊（國立嘉義大學前身）進軍甲子園比賽的故事。

奈良美智表示，了解台灣近代美術史的人都知道出身嘉義的畫家陳澄波，他在書中讀過陳澄波的故事，陳澄波去日本留學學美術，回鄉教導學生，不幸在228事件中罹難，到陳澄波的故鄉，內心感慨萬分。

他說，曾在日本山口縣發現陳澄波的畫，木製畫框像原住民手工藝風格；陳澄波畫風受西方、日本影響，也在創作中放進台灣好東西，讓人感動。

李厚慶表示，奈良美智參與「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」布展，每次巡展都是獨一無二的展出，這次有72幅作品與大家見面，是很棒的觀展機會。奈良美智這次致詞非常久，與以往不同，讓人感覺奈良美智像「回家」展出。

翁章梁說，喜歡奈良美智的民眾即日起到2026年5月可到新港參觀，展覽期間嘉義縣要辦台灣燈會，2026年3月日本青森「睡魔祭」也將原汁原味在嘉義，歡迎民眾把握時間，一起到新港欣賞大師作品，「來嘉遊玩」。

文總說，展場周邊設周邊商品販售點，位於「新港客廳」對面，展售T恤、毛巾、玻璃杯、工具袋、襪子與銀色包袋等人氣商品，也可在官方線上商店選購展覽周邊。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展到2026年5月17日，採線上預約制，更多展覽資訊可鎖定奈良美智特展、文總社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：李明宗）1141212