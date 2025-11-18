奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12月開展 11/26中午12點開放預約

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12/12起在新港文化館 25號倉庫展出。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12月份場次將於11月/26日中午12點開放報名。主辦單位文化總會指出，「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展覽主視覺設計延續「一起旅行」的核心概念，融合奈良美智為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》女孩畫像與阿里山國家風景區太平雲梯的黃昏雲海，強調巡展各站的地方特色。

文化總會表示，除延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品，也將首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花(2020版)》，展場附近也將設置周邊商品銷售點，由「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」唯一指定周邊銷售單位大鴻藝術BIGART，帶來T恤、毛巾、襪子、玻璃杯、工具袋、銀色包袋等多款商品。

文化總會說，台日友情第2站嘉義特展的展期為今年12月12日至明年5月17日(每週一休館)，週二、週三上午9點到中午12點開放給嘉義縣市高中職以下學校團體預約，因而這兩天開放時間為中午12點到下午5點，週四至週日則是上午9點到下午5點，地點在新港文化館25號倉庫(嘉義縣新港鄉登雲路111巷2號)。

文化總會指出，每梯次1小時，每天共8個梯次，為每整點為1梯次，從上午9點起至下午4點每梯次開放50人次，包括線上取票40人、現場取票10人。預約連結https://www.accupass.com/event/2511110933361459046339。

