奈良鐘聲敲響東亞變局──高市早苗與李在明的歷史性會面

1月14日，高市早苗陪李在明在日本奈良法隆寺附近散步，並共同重申未來以穩定的方式發展日韓關係。圖／高市早苗X

翁魁隆／軍法官、國防戰略研究者、博士候選人、律師特考及格

當日本奈良古樸的鐘聲在法隆寺迴盪，日本高市早苗首相與韓國李在明總統的並肩身影，為長年冰封的日韓關係注入了一股罕見的暖流。這場選在二0二六年新春之際的「地緣政治外交」，不僅是兩國元首個人情誼的展現，更揭示了在「川普主義」回歸、美中對抗加劇的夾縫中，東亞兩大民主國家正試圖跨越歷史情結的深淵，轉向一種更為冷靜、務實的現實主義外交。

這場變革對身處地緣政治風暴中心的台灣而言，既是挑戰，更是尋求戰略突圍的重要觀察指標。

長久以來，日韓之間存在著一道難以癒合的深邃傷痕。這道傷痕源於1910至1945年的殖民歲月，不僅是主權的淪喪，更是韓國民族集體記憶中「尊嚴被踐踏」的痛楚。過往，兩國關係常陷入「受害者意識」與「道歉疲勞」的死循環，每一場關於教科書、靖國神社或慰安婦議題的爭論，都成為民族主義的燃料，灼燒著東亞的穩定。

然而，此次奈良會談顯示了一種新的轉機。高市首相主動提及山口縣長生炭礦遺骨鑑定問題，並親自以鼓聲消弭隔閡。這不僅是 DNA 的比對，更是對 1942 年 183 位（含 136 名朝鮮籍）罹難勞工遲來的救贖，象徵日本保守派政權開始嘗試從「法理清算」轉向「情感共感」。這反映出日本正試圖以「貼近、支持」的柔性姿態，取代過去冷硬的法律辯論。在面對1965年《日韓基本條約》遺留的法理漏洞與民間情感斷裂時，兩國領導人開始意識到，若不共同管理這些「過去的遺產」，雙方將無法共同應對「未來的威脅」。

日韓關係此次的「政溫升值」，其核心推動力並非單純的情感修復，而是極致的地緣政治算計。首先，是「川普回歸」的陰影。隨著華府「美國優先」色彩愈發濃厚，川普式的交易外交與孤立傾向，迫使日韓必須強化彼此的「次級同盟」關係，以防範美國撤退後的安全真空。高市首相與李總統的聯手，實則是對「美日韓三邊架構」的鞏固，意圖在春季訪美前，向白宮展示一個團結且不可或缺的亞洲民主陣線。

其次，是中國因素的質變。當中國因台灣議題而杯葛日中韓首腦會議時，李總統在面對中方「一線之隔」的壓力下，堅定表態「日本與中國同等重要」。這標誌著韓國外交路線的重大微調——從過往在美中之間「戰略模糊」，轉向一種與日本同步的「價值外交」。李總統深知，唯有加入跨太平洋夥伴協定 （TPP ）等區域經貿組織，並強化日韓安全協作，韓國才能在面對北京的經濟脅迫與平壤的核武恐嚇時，擁有更多迴旋空間。

儘管奈良會談氣氛祥和，但日韓關係仍如履薄冰。二月的「竹島（獨島）之日」即是第一道考驗。對於高市首相而言，其政權基礎包含廣大的保守派，對領土主權與史觀的堅持不容退讓；對於李總統而言，韓國國內的民族情緒亦是不可觸碰的雷區。

這正是「日韓情結」最棘手之處——隨時可以被內政動員工具化。兩國目前的策略是「管理矛盾，極小化干擾」，將領土爭議放入「暫時冷處理」的抽屜，優先處理經貿與安全等共益目標。這種「現實主義的暫時休戰」，能否轉化為長久的互信，仍有待觀察。

高市早苗與李在明會面握手，儘管奈良會談氣氛祥和，但日韓關係仍如履薄冰。圖／高市早苗X。

日韓關係的改善，對台灣而言是一面多稜鏡，映射出複雜的利弊得失。

首先，日韓聯繫的強化，意味著美日韓三邊安全架構的穩固。這對防範北韓蠢動，以及制衡中國在第一島鏈的軍事擴張具備正面意義。一個穩定的日韓關係，能有效分散中共對台海的戰略壓力，使民主陣營在面對「台灣有事」時，擁有更協調的後勤與情報支援能力。

其次，日韓在半導體材料、氫能與新能源領域的合作，可能對台灣產業構成威脅，也可能產生互補。隨著李總統積極爭取加入跨太平洋夥伴協定 （TPP），台灣應關注日韓在經貿規則制定上的主導權。

最後，台灣的應處策略，建議如下：

一、推動「台日韓民主經濟韌性小組」

台灣應利用日韓關係改善的契機，推動民間或半官方性質的三邊對話。在半導體供應鏈、資安防禦及應對認知作戰上，建立「二加一」的合作模式，避免台灣在東亞民主鏈中被邊緣化。

二、善用地緣政治「樞紐」地位

日韓關係改善的動力之一是為了應對「台灣有事」的不確定性。台灣應展現作為「防禦前哨」與「穩定貢獻者」的角色，在高市首相推動「自由開放的印度太平洋」進化版時，主動尋求與日韓的安全情報接軌，尤其是在海事安全與軍事演習上。

三、文化感性外交的同步轉型

日韓正試圖跨越歷史傷痕，台灣具備得天獨厚的優勢——台灣是東亞少數能平衡處理殖民歷史與現代化進程的社會。台灣可以扮演「歷史對話的中介者」，透過智庫與學術交流，分享台灣處理轉型正義與台日歷史情感的經驗，為日韓民間和解提供另一種參照範式。

四、警惕「竹島」的連鎖反應

日韓領土爭議若再次升溫，可能影響台灣在東海的漁權與能源開發。台灣需保持戰略定力，堅持和平解決爭端的立場，不介入日韓主權紛爭，以免成為兩國民族主義發洩的側翼出口。

日韓情結是一場長達百年的心理拉鋸，而奈良的鐘聲告訴我們，當現實威脅大於歷史積怨時，領導人的意志可以開闢出一條通往未來的蹊徑。對台灣而言，我們不應僅是日韓關係的觀察者。在這個全球秩序重組的時代，日韓的「現實主義轉向」提醒我們，地緣政治沒有永久的敵人，只有永恆的生存。台灣應以更靈活、更具前瞻性的外交手腕，在日韓攜手的縫隙中，鑲嵌進台灣的戰略價值。當奈良的佛寺與台海的浪潮共鳴，我們追求的不再只是歷史的清算，而是跨越斷裂時空、邁向共同繁榮的勇氣。

