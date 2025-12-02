奉天宮媽祖首登阿里山：30尊神明齊聚走雲梯、迎日出

澎湖天后宮媽祖指定來新港做客45天，目前已供奉在正殿供信眾參拜。(呂妍庭攝)

阿里山國家風景區管理處與新港奉天宮共同主辦「阿里山神旅行」，19日將盛大展開，4天3夜的旅程，不但是奉天宮開台媽祖首次踏上大阿里山地區，象徵補足過去「山海遊香」未曾抵達的最後一塊嘉義賜福拼圖，屆時來自「台、澎、金、馬」海神媽祖和18鄉鎮市宮廟，共30尊神明齊聚，將與信眾一起吃奮起湖便當、迎日出、走太平雲梯、遶境茶園步道，為大阿里山祈福、賜福。

廟方表示，今天新港奉天宮開台媽祖正式以「貼香條」開啟阿里山神旅行的第一步，凡香條所到之處，象徵新港媽祖的賜福即將抵達、山與海的祈願正式展開，至於香條張貼方式依習俗有所區別，如果媽祖會停駐休息，香條會正貼，如果媽祖會從此地通過，香條則需斜貼，且傾斜方向必須朝向神轎前進的路線，意涵祈求行程順遂平安。

「阿里山神旅行」19日將盛大展開，奉天宮正式以「貼香條」開啟阿里山神旅行的第一步。(呂妍庭攝)

媽祖行經之處或駐駕休息的地方，皆已貼上香條，包括太平雲梯等地。(新港奉天宮提供／呂妍庭嘉義傳真)

2日由新港奉天宮董事長何達煌親自在廟門口貼香條。(新港奉天宮提供／呂妍庭嘉義傳真)

奉天宮誠摯邀請民眾12月19日至22日同赴阿里山，與媽祖一同展開這場跨越山海的神之旅。(呂妍庭攝)

新港奉天宮董事長何達煌表示，此次特別邀請澎湖、金門、馬祖友宮一同上山，以「海神走入山林」之姿為大阿里山地區祈福，希望為來年觀光、產業與地方發展帶來平安與興盛，其中澎湖天后宮馬祖還起乩指定來新港做客45天，目前已供奉在正殿供信眾參拜。

廟方表示，19日當天5尊媽祖將乘坐林鐵「栩悅號」上山，中途在奮起湖停留，除享用奮起湖便當，還有茶藝師泡茶給媽祖喝，當晚媽祖將駐駕受鎮宮。20日清晨4點，30尊神明將在祝山觀日平台舉辦日出誦經法會，直到迎來第一道曙光，隨即到阿里山森林遊樂區遶境，之後再由上百轎班扛著神明遶二延平步道巡茶園，當晚會駐駕樂野服務區，搭配原住民園遊會舉行，相信會是特別的一晚。

21日到媽祖到奮起湖老街遶境，再到瑞里、瑞峰，特別是「1314觀景台」，眾神明會在那裡留下一生一世的大合照，因當天正好是冬至，阿里山管理處會在當晚駐駕的廟宇辦擲金咖啡豆比賽，22日最後一天媽祖會上太平雲梯，在雲梯入口安排鑽轎腳，當晚「阿里山平安宴」以阿里山四鄉特色食材入菜，30尊神明也會上桌，共享千人平安宴。

奉天宮誠摯邀請民眾12月19日至22日同赴阿里山，與媽祖一同展開這場跨越山海的神之旅。

