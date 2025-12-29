奉子成婚！「欸你這週要幹嘛」她跟另一半婚照曝 尪認1事：還沒準備好

娛樂中心／蔡佩伶報導

小粉紅才宣布懷孕，又證實跟男友登記結婚。（圖／翻攝自小粉紅IG）

YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」是由姐姐Ariel、妹妹Shine和弟弟阿勳等人所組成，透過鏡頭記錄身邊親友的生活日常而聞名，然而，常一起拍片的夥伴小粉紅在聖誕節當天宣布懷孕喜訊，讓大眾頗為驚喜，如今也曝光跟男友登記結婚的照片，笑虧男方「這件事」還沒準備好。

小粉紅在昨（28日）加碼公布結婚喜訊，笑說雖然登記結婚日期（26日）與聖誕節相近，不過她還是幽默喊話新婚尪，未來禮物不能濃縮，表示依然要準備兩份，至於新婚的真實感受，小粉紅坦言沒什麼感覺，「原來登記就是這樣」，不過令小粉紅開心的是，能讓友人聚在一起參加她的人生大事。

小粉紅利用捧花巧妙遮住老公臉龐。（圖／翻攝自小粉紅IG）

由於小粉紅新婚老公在合照中都是用墨鏡貼圖、捧花巧妙遮住臉龐，小粉紅也解釋沒讓老公露臉的原因，「他還沒準備好」，笑虧老公「E人假I」，不過小粉紅也承諾粉絲有一天會公布的，貼文曝光之後，不少粉絲湧入留言道賀，「這是我覺得今年最棒最驚嚇的消息了」、「真的不敢相信」。

小粉紅透露老公還沒準備好露臉。（圖／翻攝自小粉紅IG）

