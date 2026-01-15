奉獻台電37年「老班長」遭鐵門夾死！家屬淚揭：剛繳完房貸…卻遇劫走了

記者陳弘逸／高雄報導

死者家屬透露，他延長退休努力存錢，好不容易還完房貸，待日後享福，未料，卻遇事故身亡，對台電作為難以諒解。（圖／翻攝畫面）

高雄61歲張姓男子在台電服務37年，為台電左營二次變電所安檢班的班長，準備近年退休，未料，昨天（14日）上班時，不明原因遭電動門夾死；死者家屬透露，他延長退休努力存錢，好不容易還完房貸，待日後享福，未料，卻遇事故身亡，對台電作為難以諒解；對此，台電表示，深表遺憾與哀悼，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。

這起事故發生在昨天（14日）清晨7時47分，張姓班長騎車前往左營區鼓山三路變電所上班，在開啟電動門進出時，不明原因遭鐵門夾困，不幸重傷身亡，警消到場時，人還卡在鐵捲門下，只能先封鎖現場，並用大體帷幕遮蓋。

此案，引發各界關注；據悉，死者為61歲張姓男子，為台電左營二次變電所安檢班的班長，在台電服務37年，預計在近年退休。

死者家屬透露，張男努力存錢延長退休，好不容易還完房貸，未料，人卻遇意外走了，由於過去台電岡山曾發生包商遇事故死亡的前例，如今又發生這起事故，因此，家屬質疑，沒檢討改進，對台電相當不諒解。

關於這起案件，台電表示，深表遺憾與哀悼，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。

面對家屬質疑，台電說明，轄下各變電所並未發生因電動鐵門防夾裝置異常，致人員遭夾傷或死亡的事故，這次事故將全力配合相關單位進行調查，將儘速釐清事實。

此外，台電強調，將持續檢視相關設備設置及作業程序，強化人員操作與安全管理措施，避免類似情形再次發生。

