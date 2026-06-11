奉獻所學 慈大暑期志願服務團隊授旗

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服務隊合影

鼓勵學生服務社會，慈濟大學舉辦「2026暑期志願服務團隊授旗暨頒獎典禮」，9支志工服務隊即將前往菲律賓、澳洲、泰北清邁等地，透過不同專業，落實慈濟大學「專業與服務並重」的教育理念。

將前往菲律賓馬尼拉及紐西蘭進行文化交流與服務學習，原住民族學生資源中心主任李婉婷表示，這個共有35位學生、分成兩個團隊參與，成員有五專生、大學生及研究生。其中，菲律賓團隊將以社區服務為主要；紐西蘭團隊則以文化交流為主，希望透過與當地南島語系族群互動，深化對原住民族文化的認識。

慈大表示，9支暑期服務隊涵蓋醫學院、兒童發展與家庭教育學系、醫學科技與管理學系、華語學程及跨領域服務學習，資深副校長戴昌賢勉勵同學，服務不只是付出，更是學習與成長的機會。唯有先傾聽、理解服務對象的需求，以謙卑的心投入，才能真正發揮影響力。