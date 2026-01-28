奉獻教育逾四十載 康裕成溫馨表彰陽明國中張永芬校長榮退

▲「永育英才、芬芳港都」，康裕成議長（左）表彰張永芬校長（右）榮退。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】奉獻教育逾四十載，陽明國中校長張永芬將於民國115年2月1日屆齡榮退，為其長達四十餘年的教育生涯畫下圓滿句點。張校長今（27）日在家長會長戴元章及多位歷任會長陪同下，前往高雄市議會向議長康裕成辭行，雙方回顧多年攜手改善校園環境與教育品質的點滴，場面溫馨感人。

康議長表示，張永芬校長歷任永安國中、鳳甲國中及陽明國中校長，行政歷練超過20年，長年深耕校務、作育英才。陽明國中為全市班級數最多的國中，校務經營挑戰艱鉅，但在張校長帶領下，學校不僅升學表現穩健，學藝與體育競賽成果亦屢創佳績，其中管樂班連續15年榮獲全國音樂比賽特優，手球隊表現亮眼，成功展現「大校也能精緻辦學」的典範。

張永芬校長感性表示，感謝康議長多年來對教育的堅定支持，無論是校舍整修、設備汰換或教學空間改善，議會始終站在學校最前線，讓師生能在更安心、完善的環境中學習與教學。她也分享，任內積極推動國際教育交流，已成功與日本熊本縣9所中學締結姊妹校，促成學生互訪與文化交流，為孩子拓展國際視野。

康議長高度肯定張校長的教育貢獻，指出她不僅深耕校務，更為高雄校園建立國際教育標竿。未來議會也將持續協助學校向市府爭取設備資源與環境優化，並媒合企業提供獎學金，支持學子多元發展。

康議長最後致贈鮮花，盛讚張校長「永育英才逾四旬、芬芳桃李滿港都」，感謝她將最精華的歲月奉獻給高雄教育，並祝福卸任後的人生新篇章持續傳承教育熱忱，德澤長存。（圖╱記者王苡蘋翻攝）