奉獻10年竟和新人同薪！她找主管談遭「1句」打發

生活中心／王妤倢報導



在一家公司忠心耿耿苦幹了10年，換來的待遇竟然和剛進門的新人一模一樣？近日一名女網友在網路上崩潰發文，透露自己某天無意間得知了公司新進員工的薪資，竟然與自己奉獻了10年青春所領的月薪平起平坐。內心受創的她立刻找主管詢問原因，不料主管竟當場回了她「 1句話」試圖打發，讓她瞬間感到傻眼，痛心直呼自己過去的付出「有夠不值得、有夠廉價」。貼文曝光後，隨即引來網友們議論紛紛。





苦熬10年薪水竟跟新人相同！她找主管談遭「1句」打發 網狂勸：快跳槽

原PO透露，自己某天無意間看見公司新進員工的薪資，竟然與自己奉獻了10年時間所領的月薪平起平坐。（圖／翻攝自Dcard）





公司待10年薪水竟與菜鳥平起平坐 ！主管冷回「1句」

這名感到無比心寒的原PO在Dcard上發文表示，自己日前意外看到了最近剛入職新人的薪水，發現其金額竟然與待了10年的自己完全相同，讓她當下震驚到目瞪口呆。隨後她帶著滿腹委屈向主管詢問原因，沒想到主管竟然雙手一攤，理所當然地回答：「不這樣開（薪水）沒人要來！」這番話讓原PO瞬間無言以對，難以相信公司對待資深員工的態度竟是這樣。更令人氣憤的是，主管竟然還厚臉皮地補上一句：「妳有特休啊！」讓原PO當場在心裡翻了無數個白眼，忍不住怒酸這根本是在講廢話，自己做這麼久，依法本來就該享有應得的特休。

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原PO透露，自己當下也向主管爭取希望能調薪，卻被主管一句「要問老闆」給敷衍帶過，後續的進度自然也是不了了之。這也因此讓她萌生了強烈的離職念頭；不過，她也無奈坦言現在外面許多職缺都無法等待，往往要求必須馬上到職，這讓目前仍是在職身分的她陷入兩難，只好束手無策地向廣大網友求助問道：「還是直接離職慢慢找？有人有相關經驗嗎？」。

直接離職還是慢慢找？網友們給出建議了

貼文曝光後，引來大批網友留言，紛紛表示：「騎驢找馬吧，錄取後說因為目前在職，要30天以後才能上班，大部分都能接受，不能接受的反而你要小心是不是很缺人的屎缺」、「好薪水都是靠跳槽不是靠升遷」、「真心建議直接跳槽，相信一定也有一樣經驗的很多，十年夠了，你也要為自己想想，你的年齡一直在增加所以機會會愈來愈少，祝福你！」。

苦熬10年薪水竟跟新人相同！她找主管談遭「1句」打發 網狂勸：快跳槽

貼文曝光後，引來網友們議論紛紛。（圖／翻攝自Dcard）

原文出處：苦熬10年薪水竟跟新人相同！她找主管談遭「1句」打發 網狂勸：快跳槽

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