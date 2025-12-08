台中一名58歲杜姓義警昨晚在台灣大道一段路口協助廟會遶境指揮交通時，突然昏倒送醫不治。這位服務長達22年的熱心義警，平時工作忙碌，常僅睡4小時，卻總是第一時間出現在需要幫助的地方。他不僅是孩子眼中的驕傲，更是無私奉獻的英雄。醫院初步判斷，死因可能與心臟旁血塊壓迫有關，警方表示事發原因仍待進一步釐清。

奉獻22年！熱血義交「倒在指揮交通崗位」亡 兒淚：他是英雄

事件發生在7號晚上7點多，當時台中台灣大道一段和中華路正進行廟會遶境活動。58歲杜姓義警在指揮交通時突然慢慢倒下，失去呼吸心跳。路過騎士見狀立即停車，其他義交則衝上前進行心肺復甦術，民眾也自發協助指揮交通。救護人員到場後接手急救，但杜姓義警送醫後仍宣告不治。

熱心義警「昏倒路口」 指揮交通22年殉職

廟會人員表示，活動才剛開始就發生義交昏倒的意外，這名義警是透過里長請來協助的。據旁人描述，他好幾天沒有好好休息。8號一早，杜姓義警的遺體在殯儀館進行相驗，初步判斷死因可能是心臟旁血塊壓迫所致。

杜姓義警的兒子哽咽表示，父親只要警察局需要支援，總是第一時間趕到現場。他工作常超過12小時，甚至長達20小時，每天只睡4小時。父親總是把別人的事情擺第一位，從不顧及自己的身體狀況，有病也不會說出來，怕家人擔心。

義警是透過里長請來協助的。據旁人描述，他好幾天沒有好好休息

這位義警曾經開過麵店、當過渡假村老闆的司機，也在小學擔任過童軍老師，職業經歷豐富，但始終保持熱心助人的性格。他的兒子特地發文緬懷，承諾會像父親一樣默默行善，將這份善念傳承下去，因為在他們心中，父親永遠是英雄。

始終保持熱心助人的性格。他的兒子特地發文緬懷

警方表示，杜姓義警長期協助維持交通秩序，多年來深受同仁肯定。對於這起不幸事件，警方表示將與醫院及相關單位進一步釐清確切原因。

