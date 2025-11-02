奉祀少見「男相」觀音佛祖角仔寮頂安宮 百年古香路祈福遶境活動信眾熱烈参與

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】位在嘉義市南興路上的角仔寮頂安宮建廟於1872年（清朝同治11年），當時信眾稱為「觀音媽公厝」，並訂於每年農曆9月18日為祭典祝壽日，1978年在地方人士努力下重建頂安宮，為角仔寮一帶信仰中心，奉祀主神為少見的「男相」觀音佛祖，由於神威顯赫已成為地方信仰中心；加上百年前角仔寮當地先民與城隍廟、慈濟宮建立情誼，因而有古香路徒步遶境的盛事。雖然曾於日治時期中斷，但台灣光復後回復至今，祈求風調雨順、四境平安，為地方宗教盛事。

廣告 廣告

觀音佛祖佛誕將至，嘉義市角仔寮頂安宮廟方今天展開迓觀音請城隍迎王爺「祈福招財平安遶境」百年古香路，迎請城隍爺及池府王爺遶境，守護地方，保境安民，現代少見的「男相」觀音佛祖神尊出巡，更吸引許多信眾爭相觀看膜拜。

今天上午，廟方榮譽主委蔡建安、洪永和、副主委蔡建成、林佳宏等進行團拜，迎請觀音佛祖神尊入轎，進行祈福招財平安遶境；蔡建安說，廟方維持百年傳統，感謝台南市陶喜建設負責人張金鐘（耀文）及各界人士支持，讓活動持續延續。

蔡建安表示，廟裡供奉的觀音佛祖神像經專家學者鑑定，為明末清初所雕，歷史悠久，最特別的是呈現現代少見的「男相」形象，早期還有削骨（削神像）成藥引的歷史，展現觀音佛祖慈悲精神。

蔡建安說，頂安宮與城隍爺駕前吉祥社交情深厚，廟裡還有保存與吉祥社交流的文物，因此吉祥社范謝將軍會一同參與遶境，這也是與其他遶境活動不同之處。

圖：觀音佛祖佛誕將至，嘉義市角仔寮頂安宮廟方今天展開迓觀音請城隍迎王爺「祈福招財平安遶境」百年古香路，迎請城隍爺及池府王爺遶境，守護地方，保境安民，現代少見的「男相」觀音佛祖神尊出巡，更吸引許多信眾爭相觀看膜拜。（記者吳瑞興翻攝）