奉總統命令也不能免罪! 戒嚴派兵 韓3將領被開除軍籍、1免職 還遭司法追訴

在去年12月南韓戒嚴風暴發生當晚，一位勇敢的抗議民眾以肉身阻擋南韓軍方裝甲車前往國會大廈，宛如中國的「坦克人」。而在南韓坦克人的鼓舞下，許多南韓抗議民眾也加入阻擋裝甲車前進的隊伍。 圖：翻攝自 @eggiscomming X 帳號

[Newtalk新聞] 據《韓聯社》29 日報導，韓國國防部當天表示，軍方對去年韓國「12·3戒嚴」期間下令向韓國國會及中央選舉管理委員會辦公樓派遣士兵的主要軍官給予了處分。

韓國國防部發言人當天在例行記者會上通報稱，前防諜司令部司令呂寅兄、前首都防衛司令部司令李鎮雨、前陸軍參謀次長高賢錫被開除軍籍，前特戰司令部司令郭種根被免職。

此外，呂寅兄、李鎮雨和郭種根還因曾在戒嚴時，奉時任總統尹錫悅命令，向國會和中央選舉管理委員會派遣士兵，目前正因涉嫌「參與內亂重要任務」等罪名接受司法審理。

廣告 廣告

南韓總統尹錫悅去年12月突然宣布緊急戒嚴，成為全球輿論焦點。民眾也拍下了南韓軍方裝甲車在街上行駛的畫面。 圖：擷取自 @nexta_tv X 分享影片

高賢錫則是涉嫌在去年 12 月 4 日淩晨韓國國會表決通過解除戒嚴案後，繼續按照前戒嚴司令朴安洙的指示，參與安排搭載陸軍本部參謀的所謂「戒嚴大巴」前往首爾。

被處分的 4 人中，前特戰司令部司令郭種根是唯一沒有被開除軍籍的。報導稱在 19 日召開的紀律處分委員會會議上原定郭種根也將被開除軍籍，但相關方面考慮到其在查明事實真相和恢復憲法秩序方面積極配合，處分隨後被減輕為免職。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....

巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原