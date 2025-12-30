奉總統命令也不能免罪! 戒嚴派兵 韓3將領被開除軍籍、1免職 還遭司法追訴
[Newtalk新聞] 據《韓聯社》29 日報導，韓國國防部當天表示，軍方對去年韓國「12·3戒嚴」期間下令向韓國國會及中央選舉管理委員會辦公樓派遣士兵的主要軍官給予了處分。
韓國國防部發言人當天在例行記者會上通報稱，前防諜司令部司令呂寅兄、前首都防衛司令部司令李鎮雨、前陸軍參謀次長高賢錫被開除軍籍，前特戰司令部司令郭種根被免職。
此外，呂寅兄、李鎮雨和郭種根還因曾在戒嚴時，奉時任總統尹錫悅命令，向國會和中央選舉管理委員會派遣士兵，目前正因涉嫌「參與內亂重要任務」等罪名接受司法審理。
高賢錫則是涉嫌在去年 12 月 4 日淩晨韓國國會表決通過解除戒嚴案後，繼續按照前戒嚴司令朴安洙的指示，參與安排搭載陸軍本部參謀的所謂「戒嚴大巴」前往首爾。
被處分的 4 人中，前特戰司令部司令郭種根是唯一沒有被開除軍籍的。報導稱在 19 日召開的紀律處分委員會會議上原定郭種根也將被開除軍籍，但相關方面考慮到其在查明事實真相和恢復憲法秩序方面積極配合，處分隨後被減輕為免職。
更多Newtalk新聞報導
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原
其他人也在看
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 115
中共軍演覆蓋七星岩島礁 專家：侵門踏戶
[NOWnews今日新聞]共軍東部戰區宣佈，從12月29日開始，組織「正義使命-2025」演習，並一口氣公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 132
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 81
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 512
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 69
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 102
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 56
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 86
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 29
嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」 賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。 鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」 鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 73
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
史上最大規模圍台實彈軍演！演習面積與抵近距離皆創紀錄
據《路透社》報導，中國人民解放軍東部戰區昨宣布，已部署地面部隊、軍艦、戰鬥機與火砲，執行代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的演習行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 40
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 10
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 16
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 21
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 83
中共突襲圍台軍演 他揭「3大不尋常之處」：極度不智！
中國解放軍東部戰區29日宣布在我國周邊實施針對性軍事演習，代號是「正義使命-2025」，引起討論。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共此番軍演有3大不尋常的訊號，直言「極度不智」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 25
黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫去年3月間宣布將備受外界矚目的特種「黃復興」黨部轉型，改為退伍軍人服務工作委員會，併入地方黨部，讓黨內軍系定義日益模糊。不過，現任主席鄭麗文在競選黨魁期間，已公開允諾再造黃復興黨部，並在上任後指派副主席季麟連籌備「黃復興再造籌備委員會」，面對外界關注是否要重啟黃復興黨部，鄭麗文今（28）日指出，黃復興黨部倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊，進行再造工作。今日下午2時，鄭麗文前往台北市中正區的台大校友會館，出席連胡會20週年活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。記者提問，下屆宜蘭縣長選舉部分，議長張勝德與責任區為宜蘭的不分區藍委吳宗憲如何協調？對此，鄭麗文說，黨內各縣市協調都大同小異，有強烈意願的參選人，會先進行黨內協調，需要一段時間，也可能會採取內參式的民調，最終若協調不成，就會進入初選程序。記者問到，季麟連透露，目前黃復興黨部正在籌備中，有初步規劃嗎？對此，鄭麗文表示，她在參選時就曾多次公開承諾，當年取消黃復興讓大家很傷心，它一直是國民黨歷史裡一支非常重要的核心的隊伍，不能夠散，而且軍人最重視的就是榮譽。她不諱言，自上任後其實在很短的時間，就有責請季麟連負責如何重整、再造黃復興黨部的工作，也順利的在推動中，倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊進行再造工作，希望在未來不管是在組訓、組織以及黨的核心教育，還有未來選舉的輔選工作，他們都能夠擔負起重責大任。鄭麗文透露，就自己所知，他們可能開過幾次會了，然後全台灣的黃復興黨部併入一般黨部後，大多數是擔任地方黨部的副主委，在人事上面也有重新的調整跟整隊，現在正在積極進行再造工作。原文出處：快新聞／黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調 更多民視新聞報導蔣萬安曾承諾「共機共艦不擾台」才辦論壇？簡舒培轟：選前騙票、選後變臉柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆：公然唬爛雙城論壇上海市長嗨喊「兩岸一家親」 陸委會冷回：那就不要軍機艦擾台民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
讓數字說話！許宇甄：公教年改僅是「止血」 警告「別想把手伸進立法院」
[Newtalk新聞] 立法院日前通過修法，決定停止持續調降公教人員退休金，引發執政黨強烈反彈，並揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（28）日透過臉書發文指出，民進黨對於年金改革的態度前後矛盾，質疑「當年可以大砍，現在為何不能停？」 許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。 她指出，年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。 許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。 針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 62