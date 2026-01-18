奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰

藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地雷飲食。

40歲全身健檢照大腸鏡 發現2顆增生型瘜肉

48歲女星何妤玟出道33年，多才多藝身兼演員、主持人、歌手等身分。日前她在健康節目中透露，她在40歲那年生完二女兒之後，開始覺得自己的體能走下坡，於是做了生平第一次全身健檢，也經歷了大腸鏡檢，當時醫師發現她有2顆增生型瘜肉。

以蔬食為主、不喝冰水 她很注重個人養生

何妤玟說，得知自己有大腸瘜肉，她非常訝異，因為她學瑜伽已十幾年，甚至有一陣子她不吃肉，儘管不是純素，但以蔬食為主，自認飲食相當潔淨；而且她有長達10年的時間是不碰冰水，十分注意個人養生。但為何她還是檢查出長有瘜肉？

家族遺傳、年齡、久坐是大腸瘜肉危險因子

何妤玟表示，當時健檢醫師對她說，像她這種增生型的瘜肉，在中年人相當常見，發生原因主要跟體質有關，即使飲食習慣非常潔淨，也可能會發生。羅東聖母醫院肝膽腸胃科主治醫師王威迪則進一步說明，除了家族遺傳，包括年齡、久坐不動、營養不均衡、肥胖等，都是導致大腸瘜肉的危險因子。

大腸瘜肉分3種 增生型最常見、腺瘤型風險高

王威迪表示，大腸瘜肉主要分為增生型、發炎型和腺瘤型3種類型。增生性瘜肉最常見，癌化風險較低，但醫師在做大腸鏡時若發現瘜肉，還是會盡量將發現的瘜肉切除。腺瘤型瘜肉的癌化風險較高，但若能在小於1公分時發現並處理，基本上不用擔心；腺瘤型瘜肉若長到大於1公分，癌化風險就會比較高。

王威迪表示，大腸瘜肉的發生率與年齡增長有關，生活型態方面，久坐不動、缺乏運動易導致代謝變慢、肥胖，也是大腸瘜肉的危險因子。因此，建議民眾每隔1小時就要起來活動一下，平日也要養成規律運動的習慣。

紅肉、高油脂及燒烤油炸類食物是地雷

大腸瘜肉是吃出來的！儘管與體質遺傳有密切關係，但飲食營養不均衡是造成大腸瘜肉增加的重要原因。王威迪指出，有大腸瘜肉的人，飲食常有「3愛3不愛」的習慣，包括愛吃紅肉（如豬肉、牛肉）、高油脂食物及燒烤油炸類食物，尤其高油脂食物又經過高溫處理，很容易刺激胃黏膜不正常增生，進而產生瘜肉。

蔬菜、水果、喝水幫助腸道代謝 菸酒含致癌物

「3不愛」的飲食習慣則是指不喜歡吃蔬菜、水果和喝水。王威迪強調，水對腸道健康非常重要，能幫助清理大便和有害物質，不愛喝水也是造成瘜肉增生的原因。此外，菸酒中含有致癌物質，會刺激腸胃不正常增生，因此抽菸喝酒的人也較容易罹患大腸瘜肉。

40歲以上有家族史、45歲以上無家族史可免費篩檢

預防大腸瘜肉與大腸癌，國健署提供的公費篩檢自2025年起，40～44歲一等親有大腸癌家族史者，無家族史者45歲以上即可免費做糞便潛血檢查，王威迪建議40歲以上，尤其有大腸癌家族史的人，應關心自己健康，定期檢查。

