奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地雷飲食。
40歲全身健檢照大腸鏡 發現2顆增生型瘜肉
48歲女星何妤玟出道33年，多才多藝身兼演員、主持人、歌手等身分。日前她在健康節目中透露，她在40歲那年生完二女兒之後，開始覺得自己的體能走下坡，於是做了生平第一次全身健檢，也經歷了大腸鏡檢，當時醫師發現她有2顆增生型瘜肉。
看更多：40歲起篩檢大腸癌 死亡風險降4成！台大研究登JAMA
以蔬食為主、不喝冰水 她很注重個人養生
何妤玟說，得知自己有大腸瘜肉，她非常訝異，因為她學瑜伽已十幾年，甚至有一陣子她不吃肉，儘管不是純素，但以蔬食為主，自認飲食相當潔淨；而且她有長達10年的時間是不碰冰水，十分注意個人養生。但為何她還是檢查出長有瘜肉？
家族遺傳、年齡、久坐是大腸瘜肉危險因子
何妤玟表示，當時健檢醫師對她說，像她這種增生型的瘜肉，在中年人相當常見，發生原因主要跟體質有關，即使飲食習慣非常潔淨，也可能會發生。羅東聖母醫院肝膽腸胃科主治醫師王威迪則進一步說明，除了家族遺傳，包括年齡、久坐不動、營養不均衡、肥胖等，都是導致大腸瘜肉的危險因子。
看更多：大腸癌愈來愈多原來是「它」害的！糖尿病、失智也跟腸道壞菌有關
大腸瘜肉分3種 增生型最常見、腺瘤型風險高
王威迪表示，大腸瘜肉主要分為增生型、發炎型和腺瘤型3種類型。增生性瘜肉最常見，癌化風險較低，但醫師在做大腸鏡時若發現瘜肉，還是會盡量將發現的瘜肉切除。腺瘤型瘜肉的癌化風險較高，但若能在小於1公分時發現並處理，基本上不用擔心；腺瘤型瘜肉若長到大於1公分，癌化風險就會比較高。
王威迪表示，大腸瘜肉的發生率與年齡增長有關，生活型態方面，久坐不動、缺乏運動易導致代謝變慢、肥胖，也是大腸瘜肉的危險因子。因此，建議民眾每隔1小時就要起來活動一下，平日也要養成規律運動的習慣。
紅肉、高油脂及燒烤油炸類食物是地雷
大腸瘜肉是吃出來的！儘管與體質遺傳有密切關係，但飲食營養不均衡是造成大腸瘜肉增加的重要原因。王威迪指出，有大腸瘜肉的人，飲食常有「3愛3不愛」的習慣，包括愛吃紅肉（如豬肉、牛肉）、高油脂食物及燒烤油炸類食物，尤其高油脂食物又經過高溫處理，很容易刺激胃黏膜不正常增生，進而產生瘜肉。
看更多：60歲男早餐必喝一款湯 竟得大腸癌！醫：鹹酥雞和酒也危險
蔬菜、水果、喝水幫助腸道代謝 菸酒含致癌物
「3不愛」的飲食習慣則是指不喜歡吃蔬菜、水果和喝水。王威迪強調，水對腸道健康非常重要，能幫助清理大便和有害物質，不愛喝水也是造成瘜肉增生的原因。此外，菸酒中含有致癌物質，會刺激腸胃不正常增生，因此抽菸喝酒的人也較容易罹患大腸瘜肉。
40歲以上有家族史、45歲以上無家族史可免費篩檢
預防大腸瘜肉與大腸癌，國健署提供的公費篩檢自2025年起，40～44歲一等親有大腸癌家族史者，無家族史者45歲以上即可免費做糞便潛血檢查，王威迪建議40歲以上，尤其有大腸癌家族史的人，應關心自己健康，定期檢查。
看更多：40歲男大便這顏色 就醫一照是癌！醫揭大便5狀況是警訊
◎ 圖片來源／翻攝自何妤雯臉書
◎ 資料來源／王威迪醫師
更多健康2.0報導
「日本大胃王」跨海到台灣！蛇血、蛇膽全都來一份？專家籲：姐姐有練過 一般人難避「這風險」
阿嬤喊過世才穿？中醫揭驚人好處：暖「這穴位」整晚不夜尿
咖啡喝錯恐傷腎？國際研究：每天逾3杯「這類人」蛋白尿風險飆升
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 15 小時前 ・ 12
2026年運勢出爐！「5生肖」慎防血光之災 屬龍小心車禍
民俗專家楊登嵙分析2026年12生肖運勢，指出流年能量出現轉變，可能對身體狀況與人身安全帶來影響。其中他點名「生肖猴、生肖狗、生肖鼠、生肖豬、生肖龍」這5生肖，今年較容易遇到突發狀況或意外，建議事先提高警覺，以降低風險、化解不利。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 95
半年狠甩50公斤！30歲女逆轉糖尿病 醫曝成功1關鍵：一般都嫌麻煩
一名30歲女子體重近150公斤，因糖化血色素飆到13%，健康狀況亮紅燈，最終靠規律治療與嚴格執行飲食紀錄，半年多來狠甩50公斤，甚至逆轉糖尿病，讓醫師感動大讚，她絕對是自己遇過「最認真的患者之一」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
隱瞞女兒腸病毒硬送上學「1傳11」父母竟是醫護還反問：鬧那麼大幹嘛
高雄鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，一周內造成4個班級、11名學童發病，再傳染到外校國中生及嬰幼兒，累計至少14人染疫；離譜的是，腸病毒源頭女童的家長不僅隱瞞女兒病情，甚至受訪時還說「小孩腸病毒不曉得為什麼要鬧那麼大」。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
他飲食清淡「血壓卻飆170」！ 醫發現「1關鍵線索」揪真正病因
年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
20歲單身女「沒性行為」竟染菜花！肛門突起醫一照嚇壞 元凶藏在三溫暖
一名20歲女大生日前在肛門口附近摸到不明突起物，趕緊到診所做檢查，起初被研判是痔瘡，開立藥膏治療，未料連續擦藥2週卻毫無改善，症狀持續存在，轉而至醫院進一步檢查，才赫然發現是感染「人類乳突病毒（HPV）」所引起的「菜花」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 天前 ・ 6
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
「公主病」真的存在！32歲女工程師身體莫名疼痛 看身心科才知罹病真相
竹科一名32歲王姓女工程師，最近工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。她奔走多家醫院，接受各種檢查都找不出病因，疼痛不僅影響生活和工作，也讓她開始擔心自己罹患重大疾病，隨之陷入低落憂鬱。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
以為吃胖！24歲女「暴肥近30公斤」竟罹尿毒症 1NG飲食習慣曝光
中國安徽一名24歲女子近日在網路上分享自身的就醫經歷，引發熱議。她透露，自己在短時間內體重從原本的51公斤迅速增加到80公斤，起初以為只是飲食過量導致發胖，未料經就醫檢查後，竟被確診為腎功能衰竭所引發的尿毒症。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
大家都忽略！站起來就喘、心悸？醫：「這疾病」專找女性 女比男多9倍
站起來就心悸、一下就累到不行，小心是姿勢性直立性心搏過速症候群。基因醫師張家銘指出，「坐著還好好的，一站起來，心跳卻突然衝很快，胸口悶、頭有點暈，整個人像被抽走力氣。」很多人遇到這種情況，其實很難形容，這種說不出口的不舒服，常常被忽略，也常常被自己壓下來。尤其這種狀況，特別常發生在女生身上。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
豆腐豆乾對身體好 專家籲顏色選錯反而增加代謝負擔 這樣選就對了！
豆製品是平價且含有高密度植物蛋白質的食物，但是市面上豆製品好多種，要買對才能吃到你要的營養，而不是多餘的熱量。營養師逐一帶你認識低度加工豆製品怎麼選。 1.豆渣：加工程度最低 富含膳食纖維 營健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
血糖控制穩定「腎功能仍退化」？醫揭糖腎飲食關鍵
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】60歲的黃女士罹患糖尿病十年，長期控制飲食、減少甜食，近期追蹤卻發現腎功能指數下降，擔心未來是否走向洗腎。她上網搜尋慢性腎臟病飲食資訊，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則後愈看愈焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道該怎麼吃，幾個月內體重驟減五公斤。至台北慈濟醫院腎臟內科就診後，王奕淳醫師除給予藥物治療，也建議她採用「211 TOP餐盤」飲食模式，並由營養師與衛教師提供清楚且具體的飲食指引。數月後，她的血糖與腎功能逐漸穩定，體重回到健康範圍，生活也重新恢復安心。 糖尿病洗腎多 飲食迷思待解 王奕淳醫師指出，全台目前已有超過八萬人接受洗腎治療，是全球洗腎密度最高地區，其中近半數與糖尿病相關。65歲以上族群中，每三人就有一人罹患糖尿病，若血糖長期控制不佳，洗腎風險將大幅上升。然而，糖尿病腎臟病飲食常被簡化為「不能吃什麼」，反而讓病人陷入恐懼與不知所措。 主食不該全禁 重點在均衡 台北慈濟醫院營養科江政陽副主任表示，臨床常見病人因害怕血糖而過度限制主食，導致熱量不足、體力下降。其實應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白與不飽和脂肪，同時減少加工肉品、精製糖與含糖健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
10種護腦食物看過來！「年輕」也有失智風險 別等老了才預防
別再認為「年紀輕」不會有失智風險，失智陰影已經籠罩在年輕族群上，及早預防才是上策。營養師高敏敏提醒，失智症種類包括阿茲海默症、路易氏體失智症、額顳葉型失智症等，平時掌握10種健腦食物，才能有效遠離失智健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
高雄某國小11童疑似腸病毒群聚 醫護爸媽隱匿！恐挨罰30萬
高雄市鼓山區某國小爆發疑似腸病毒群聚，自1月10至15日已有11名學童出現疑似病症，其中1對姊弟疑為指標個案，遭其他家長指控5年級姊姊5日就出現症狀，但有醫護背景的家長卻隱匿病情，仍讓孩子持續到校上課，高雄市衛生局將對姊弟的家長開罰6萬至30萬元。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張惠妹90歲媽突發性失憶！新歌透露「害怕失去的恐懼」…醫揭失憶≠失智：3招預防記憶黑洞
天后張惠妹（阿妹）日釋出新歌《我的存在就是愛你》，分身阿密特也同步推出新作。阿妹透露，創作靈感來自90歲母親90歲母親曾突然認不得家人名字，讓她坦言「與其說難過，不如說是害怕失去的恐懼」，所幸在治療後，記憶逐漸恢復。 醫師提醒，長輩突然健忘未必等同失智，不少病況其實「可逆」，包括短暫性全面失憶症（TGA）、水腦症、腦中風、長期失眠，以及維生素B群缺乏所造成的神經異常等，若及早找出原因，仍有機會逆轉。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
梁云菲突宣布「摘除子宮」 自曝藥物過敏痛到哭：我需要健康的身體
【緯來新聞網】「國光女神」梁云菲近日公開自身手術紀錄，表示因診斷為子宮肌腺瘤，長期經歷大量出血與劇烈緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
貴族小學爆腸病毒感染 醫師家長涉隱匿引公憤
貴族小學爆腸病毒感染 醫師家長涉隱匿引公憤EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1