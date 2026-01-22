契丹去哪了？揭秘北宋最強對手現況：DNA證實「這族」是後裔！

國際中心／唐家興報導

讓北宋頭痛不已的「契丹」去哪了？其實他們沒有消失，只是換了名字。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

提到「契丹」，許多人腦海中浮現的是《天龍八部》中豪氣干雲的喬峰。但在真實歷史中，契丹人建立的遼朝曾是北宋最頭痛的強權，甚至在俄語中，「中國」一詞的發音「Китай」仍源自契丹。這個曾稱霸北方兩百年的強大民族，在遼朝滅亡後彷彿憑空消失，究竟他們現在變成了哪個民族？說出來你可能不信，他們其實一直就在我們身邊。

【草原霸主崛起：讓北宋夜不能寐的對手】

契丹並非僅是茹毛飲血的遊牧部落，其建立的遼朝展現了驚人的治理智慧。他們首創「北面官、南面官」雙軌制，將草原傳統與中原農耕文明完美融合。遼太宗時期更引入科舉制度，廣納漢人賢才，其國力之盛，讓大宋王朝倍感威脅。

最著名的歷史轉折點莫過於西元1005年的「澶淵之盟」。當時遼軍直逼開封，宋真宗在壓力之下簽署和約，北宋每年需上繳大量銀、絹換取和平。這筆「歲幣」雖然未撼動宋朝財政，卻成為北宋揮之不去的心理陰影。

【遼朝滅亡後：契丹為何突然「消失」？】

西元1125年，女真金國聯合北宋滅遼，契丹政權一夕瓦解。殘餘勢力由耶律大石率領西遷，建立了稱霸中亞的「西遼」，但最終仍不敵成吉思汗的鐵騎。自此之後，「契丹」一詞在元、明史書中逐漸銷跡，這支驍勇善戰的民族彷彿從地圖上蒸發，留下長達數百年的身分空白。

契丹曾建立強大的國家，對中國歷史影響甚遠：圖為契丹人《出獵圖》。（圖／翻攝自維基百科）

【DNA解密：契丹其實還活著】

這樁歷史懸案直到2003年才迎來轉機。中國學者透過遼代貴族墓穴提取的DNA，成功建立了遺傳圖譜。比對結果震驚學界：現今居住在東北的達斡爾族，其Y-DNA與契丹古骨高度吻合。遼金史權威、中國社科院劉鳳翥研究員曾指出，契丹族並未滅絕，而是如同「冰山融入大海」，大量契丹後裔在戰亂後融入了達斡爾族等群體中。

除了科學證據，文化傳承也露出了蛛絲馬跡。達斡爾語中保留了許多與契丹碑文一致的詞彙；其傳統的「祭敖包」與骨卜儀式，更與遼代壁畫中的場景如出一轍。甚至達斡爾族熱衷的曲棍球運動，也被專家認為是遼代「擊鞠」的延續。

【南北兩線延續：雲南也藏著契丹後人】

除了東北草原，遙遠的南方也發現了契丹蹤跡。雲南施甸一帶發現了刻有契丹小字的墓碑，經過DNA檢測，當地自稱「本人」的群體與契丹人同源。語言學家陳乃雄教授在考察後證實，雲南「本人」的核心詞彙與東北達斡爾語具有顯著關聯，這支族群正是當年隨蒙古大軍南征後，留守滇西的耶律家族後代。

【換了名字，沒換血脈】

契丹的「消失」並非種族滅絕，而是一場漫長的融合過程。隨著政權更迭，他們被重編入不同旗籍、隱姓埋名，逐漸融入其他族群。今日，當達斡爾少年在呼倫貝爾草原揮桿，當雲南老農在山間低語，那股曾讓北宋如芒在背的強大血脈，依舊在他們的身體裡奔流不息。

契丹沒有消失，他們只是換了名字，繼續活在當下。

