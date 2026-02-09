奔向「金」未來！陳亭妃「馬上平安」紅包亮相
〔記者王姝琇／台南報導〕立委陳亭妃以「台南馬上平安．奔向『金』未來」為主題的1元紅包正式亮相。陳亭妃表示，親自彩繪的金馬走遍台南37區後送給城市的心意，象徵科技、藝術、人文與農漁產業交織共榮的藍圖，期許共同奔向「金」未來。
陳亭妃指出，多年來持續深入地方、傾聽基層聲音，更加確信台南不只是一座城市，而是所有市民共同的家。37個行政區各自擁有獨特的文化紋理與代表色彩，構思這匹象徵城市精神的「金馬」時，想的正是如何將各區特色串連。
陳亭妃表示，台南擁有400年的文化積累，同時也正站在科技轉型的重要節點。未來城市發展，必須讓科技成為驅動進步的力量，讓藝術成為凝聚人心的語言，讓深厚人文成為不變的根基，並持續強化農漁產業作為城市最穩固的底氣。作品外表溫潤、內裡堅定，如同心中理想的台南－穩健前行，兼具速度與溫度，讓每一位市民都能在這座城市找到歸屬。
陳亭妃宣布過年期間會偕同台南市長黃偉哲行程發放1元生肖紅包，過年前還有8天將帶著財神啟動快閃拜年，現場有「馬上平安」1元生肖紅包及「一馬當先」幸福煎餅，每個點約停留20分鐘、限量500份，於陳亭妃臉書與Line官方帳號陸續公布。
