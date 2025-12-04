文義：寫作四十年，足證你的才華與努力可喜可賀。我們四十年前在聯副相遇，自是有緣，回想當年，你正年少我正壯年，各自為理想的興趣而奔馳，多麼美好的歲月啊！祝你們的藝文家庭、神仙眷屬，永遠快樂！ --鑫濤100.4.5

二○一一年春天，意外收到：「皇冠出版公司」發行人平鑫濤先生的風景明信片（李蕙芳油書畫品）。頓時，回到半世紀前，少年時代十八歲時第二篇散文投稿〈聯合副刊〉，僥倖被採用。廣播電視科主任召見，問我──那報紙上的「林文義」是你嗎？點頭，怔然不答話，於是學院頻傳，那是我用筆名，而非真名。

廣告 廣告

很多年後，撰文少寫學院記憶……同學多外省，對我這土生土長台灣人，多少異見？因之，密集的散文時在〈聯副〉刊登，我也不炫耀，他人問起，自嘲：「林文義」菜市場名。

平鑫濤先生，晚年持贈我回憶錄，封面微笑我熟稔，永遠那般親切、友善，毫無傲氣。的確是逆流而上……從不誇耀自己，從「聯副」到「皇冠」，他精力十足的做好：編輯人。

回憶錄書中，他未炫耀自己，甚至省思懺情破缺、失措曾經……猶如三十多年前，五年副刊主編生涯之我，如是敬謹工作，擇優刊登。

平先生，高度的美學氣度，不獨是文學索引，藝術也有他秀異、獨特的認知，向他學習；不躁動，非流俗，為讀者留予值得好作品。

費禮的電台流行曲，譯作的先進出版……謙稱：《逆流而上》，事實是珍貴留筆台灣在前世紀五十年前，副刊、雜誌，最美麗的文學歷程紀錄；他不庸俗，信實的人間生涯展示。

作家亮軒曾告訴我，時在世新大學口傳系的學生，我的女兒：林慧一句真切之言——妳，有一位不一樣的父親……是啊，女兒的父親承蒙平鑫濤先生，文學誠實，相信最虔真。