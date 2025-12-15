奔百里偏鄉送藥 台科大EMBA學聯會助門諾基金會守護台東偏鄉長者

守護台東偏鄉長者，台科大ＥＭＢＡ學聯會隨個管員，深入偏鄉送藥。（門諾基金會提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東偏鄉醫療量能長期不足，長者僅為領取慢性病藥物，往返一趟市區常耗上一整天。門諾基金會在長濱、東河兩鄉推動「偏鄉送藥服務」，由個管員奔波逾百公里，將藥品送至長者家門口；台科大ＥＭＢＡ學聯會捐贈五十萬元，支持「守護東部老人、代領慢性處方簽計畫」。

代領慢性處方簽計畫主要服務長濱、東河地區失能長者與身障者，除代領慢性處方箋外，也提供定期健康監測、用藥提醒、居家安全巡視等到宅關懷，使偏鄉長者在家即可獲得穩定與持續的照護支持。

學聯會成員也隨門諾送藥團隊深入部落，親身體驗偏鄉路途遙遠、班車稀少、交通不便的現況，更看見長者「怕沒藥可吃」的焦慮。

東河泰北村的柳阿嬤說，以往常擔心斷藥，如今有專人送藥上門，「不用再怕沒藥吃，真的很感謝門諾願意走進我們部落。」

學聯會長呂家賢表示，第二度與門諾基金會攜手投入偏鄉照護，希望減輕長者就醫負擔、填補資源缺口。

門諾基金會台東區主任蔡柯秀茹指出，送藥服務不只是把藥送到家，更讓長者與家屬安心。她說，有家屬坦言「有專人協助把藥送到家，心裡踏實很多」。

學聯會與門諾基金會期盼透過持續合作，串連更多醫療與社福力量，使偏鄉長者不再因距離受限，能獲得平等且穩定的健康照護。