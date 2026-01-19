奔走10多年終圓夢 楊瓊瓔爭取軍營地釋出打造聚興里新家

國民黨台中市長選舉呈現黨內2強競爭局面，主角之一的立委楊瓊瓔持續為基層打拚，她今（19）日在臉書表示，「拼上最後一塊拼圖！從軍營變綠肺，聚興里活動中心終於動土了」，直言心情格外激動，因為地方多年共同的夢想，終於補上最重要的一塊。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受節目《中午來開匯》專訪時表示，若協調不成就採取初選，大家都認為江啟臣是理所當然的市長人選，但選舉就是這樣，總有各種可能的變化，參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪，黨中央沒有理由一定要勸退她。

楊瓊瓔指出，許多新搬來的居民或許不知道，現今這片面積廣達萬坪的綠帶，過去其實是封閉的國防部新興營區。為了打開高牆、讓土地回到市民手中，她花了十多年時間持續奔走協調，最終成功爭取軍方釋出14公頃土地，新興國小、警察局與區公所也陸續進駐，使原本嚴肅封閉的軍事用地，逐步轉型為市民共享的「城市綠肺」。

不過，隨著聚興里人口突破5000人，地方始終仍缺乏一處屬於里民的公共活動空間，舉辦活動往往必須四處借用場地，相當不便。為此，楊瓊瓔再次向中央爭取，成功促成國產署無償撥用土地，同時也感謝台中市長盧秀燕及市府團隊編列1840萬元經費，並肯定市議員賴朝國與里長黃沛綺共同推動，終於讓「聚興里市民活動中心」正式動土。

楊瓊瓔說明，活動中心將以「森林意象」為設計概念，大面積落地窗引入自然光，並與周邊萬坪綠地景觀相互融合，預計今年10月完工。未來不論是長輩共餐、孩童活動或里民聚會，都將擁有專屬空間。

她感性表示，從軍事封閉到全面開放、從荒地到綠洲，每一步都相當不容易，但只要能讓家鄉越來越好，一切辛勞都值得，並強調將持續緊盯工程進度，盼望10月與里民一同迎接新家落成。

而對於國民黨台中市長的提名，國民黨主席鄭麗文今（19日）中午接受《中午來開匯》專訪時表示，楊瓊瓔資歷深厚、作風親民、基層實力紮實，且長期對黨忠誠，各方面都具備市長候選人條件。

