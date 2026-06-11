《奔跑吧》傳收天價宣傳費？ 節目表「名字消失」恐遭下架

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《奔跑吧》傳收百萬天價宣傳費，節目名單被消失。圖為成員李晨、白鹿。（圖／微博 奔跑吧）

大陸綜藝《奔跑吧》今年迎來第14季，包含李晨、鄭愷、白鹿、范丞丞等成員，開播至今累積大批忠實觀眾。不過，第14季接連引發多起爭議，日前還傳出景點素材誤植、收取850萬人民幣（約新台幣3980萬元）天價宣傳費等，近日更被發現節目疑似遭到停播，掀起網友熱議。

《奔跑吧》日前為安陽的景點素材誤植發聲明道歉，坦承素材使用錯誤，深表歉意，強調後續會更嚴格把關內容，對素材進行重複檢查，加強全流程管控。「我們也已經關注到近期各位網友關切的問題，後續我們將以更為嚴謹、審慎的態度，回饋大家以更精良的作品」，感謝各位觀眾、網友的監督和指正。

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《奔跑吧》未出現在本周五的節目名單。（圖／翻攝自微博）

不過，近日有眼尖的網友發現，原定於星期五晚間8點20分播出的《奔跑吧》邯鄲站，目前已從節目名單中移除，引來網友揣測是否因近期爭議遭到停播，「網船《奔跑吧》本周排播取消、收官錄製暫停，等一個官方回應」、「不會真的要停播停拍徹查吧」、「節目異動好像說改7點半」。

此外，近期還盛傳節目收取地方文旅局天價宣傳費，包含江山850萬、台州1980萬（約新台幣9253萬元）等，雖然節目官方目前未有回覆，但有消息指出，節目與地方進行推廣合作，若以完全公益形式支持地方文旅不太現實，加上電視台有收益考量，可是並非所有拍攝都有收費，駁斥收取安陽市80萬人民幣（約新台幣374萬元）。至於其他未澄清的宣傳費，收費金額與實際效益是否成正比，部分網友仍抱持質疑態度。

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