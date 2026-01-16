奔靈堂哀悼曹西平！薔薔曝「私下關係」：希望他一路好走

薔薔現身靈堂哀悼曹西平。（圖／東森娛樂）





資深藝人曹西平（四哥）2025年12月29日晚間於新北市三重住處離世，警消到場時發現他已經呈現身體浮腫、明顯死亡，享壽66歲。薔薔（林嘉凌）今（16）日現身靈堂哀悼，透露自己是前輩曹西平的銀飾店顧客，平時也會看他直播：「再怎麼樣，這種重要時刻還是要出現。」

薔薔表示，曹西平的靈堂佈置：「弄的滿不錯，蠻風光體面！」在現場也有遇到其他朋友，感謝曹西平生前對他的照顧與支持，兩人頻率很對、常常聊天：「他對我蠻好，我都會去看他直播，也會常常聊天，算是他的客人。他是蠻好的人，對晚輩也是蠻好的，他其實是嘴巴比較犀利的人，但私下人很好。」

薔薔希望曹西平能夠放下執念，安心離開：「至少他沒有什麼痛，也沒有什麼折磨，我覺得他可以放下執念，還是蠻多人在乎他，蠻多人把他放在心裡面，後事的一切都很體面風光，願他放下人世間的執念和煩惱，不用擔心那麼多很煩的事情，希望他一路好走，會永遠記得他。」

