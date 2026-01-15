奔馬、搖搖馬都是LONGCHAMP馬 紅咚咚限定系列讓你馬上幸福

LONGCHAMP馬年限定系列以Le Roseau包款為主角。勃根地紅NT$29,600（瓏驤提供）

馬年初始，LONGCHAMP即以品牌標誌性的奔馬意象為靈感，將新春氣息融入充滿童趣與活力的空間，打造富有玩心的新春限定快閃裝置「搖搖馬樂園」；除此之外，特別推出的馬年限定系列以Le Roseau包款為主角，搭配金色竹節釦與大大的蝴蝶結突顯精緻度，而超級吸睛的萌馬鑰匙圈，絕對會是你所有行頭中最令人難忘的裝飾。

LONGCHAMP「搖搖馬樂園」新春限定活動位於台北101。（瓏驤提供）

Le Roseau系列手提包（胭脂紅）。NT$24,900（瓏驤提供）

LONGCHAMP的奔馬圖騰象徵自由，品牌以此為核心靈感，傳遞新年所蘊含的活力、守護與嶄新希望；馬年限定系列將經典Le Roseau系列重新演繹，讓奔馬以金色姿態馳騁於象徵新年的紅色（胭脂紅與勃根地紅）背景上，轉化為充滿喜悅與祝福的年節意象與勇於探索的態度。呼應農曆新年贈禮文化，也同步推出小皮件與配件，透過趣味設計傳遞發紅包的祝福寓意，成為陪伴日常的隨身幸運符。

馬年限定系列鑰匙圈。NT$5,900（瓏驤提供）

馬年限定系列卡片夾（胭脂紅）。NT$$4,300（瓏驤提供）

馬年限定系列束髮帶。NT$5,000（瓏驤提供）

LONGCHAMP 搖搖馬樂園

活動日期：1月15日（四）至2月1日（日）

活動時間：11:00 - 21:00

地點：LONGCHAMP台北101精品店前方廣場（松智路出入口）

