奔馳公司今年第三季度利潤同比跌三成

（德國之聲中文網）德國汽車巨頭梅賽德斯-奔馳公司的第三季度淨利潤從17.1億歐元降至11.9億歐元，同比下降約31%。

同期，公司總營收為321億歐元，同比下降了 7% 。營收降幅最大的地區是中國市場，銷售額同比下降26.9%。

奔馳公司表示，中國市場銷量大幅下滑以及美國的關稅政策均構成負面影響。中國和美國市場今年第三季度整車銷售量同比下跌12%。

此外，春季開始實施的裁員計劃也拉升了一定成本：德國國內的裁員以及海外節約措施耗資約8.76億歐元。該公司向德國約4萬名非生產部門員工提供了自願離職補償方案，據悉，已有數千人選擇了該方案。今年第二季度，奔馳為自願離職人員共提供了約4億歐元的遣散補償。

奔馳首席執行官康林松（Ola Källenius）表示，季度業績與全年預期基本相符。這家總部位於德國斯圖加特市的汽車制造商此前已公布，今年上半年利潤下滑超過一半，從大約61億歐元降至約27億歐元。

