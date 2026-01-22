「奔馳雲林・光耀新春」新春燈節啟燈 張麗善邀鄉親回雲林過好年

雲林縣「奔馳雲林・光耀新春」新春燈節1月21日晚間正式啟燈／翻攝照片





迎接 2026 年新春佳節，雲林縣政府隆重推出「奔馳雲林・光耀新春」新春燈節，自1月21日晚間啟燈至4月12日於虎尾農博生態園區與高鐵綠園道盛大展出，透過光影藝術結合地方特色，照亮農博公園、照亮虎尾、照亮雲林，打造最溫暖、最具科技感新春夜間盛典。縣長張麗善歡迎鄉親回雲林過好年，祝福大家馬年行大運、馬上幸福、馬到成功。

張麗善表示，農曆年快到了，「奔馳雲林・光耀新春」新春燈節以「奔馳」為意象主軸，象徵雲林持續向前、城市動能不斷前行。主視覺採用紅、藍雙色馬形燈組，結合線條光雕與現代科技燈光，呈現傳統節慶與當代藝術交織的嶄新風貌，夜間點燈後更顯氣勢磅礡，成為雲林新春最受矚目的拍照打卡亮點。

此外，燈區整體規劃多元，包含大型主題燈組、互動式光環境、親子友善燈區與沉浸式夜間步道，適合親子、情侶與各年齡層民眾前來欣賞，張麗善縣長期盼透過今夜啟燈後，鄉親無論晚上或白天都可以到農博生態園區走一走、逛一逛。

虎尾鎮長林嘉弘指出，屬於國人非常重要的節日就是農曆新年，為迎接農曆新年，除了縣府在農博生態園區、高鐵綠園道新春燈節，虎尾鎮公所在元宵節也舉辦一連串燈會活動，希望大家一起來過新年。

雲林縣交通工務局副局長廖珉鋒說明，「奔馳雲林・光耀新春」燈節期間每日晚間開放，讓民眾在新春假期中，感受光影流動與藝術交融的節慶氛圍。

張麗善期盼透過「奔馳雲林・光耀新春」燈節活動，提升城市夜間景觀與觀光吸引力，讓更多民眾走進雲林、愛上雲林，在光影之中迎向嶄新的一年。

