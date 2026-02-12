奔騰迎春五結有禮 廟宇集章馬到成功迎元宵

五結鄉公所串聯鄉內十五間特色廟宇共同舉辦「奔騰迎春．五結有禮」，只要完成集章任務，每間廟宇皆設有一枚限定印章，即有機會於元宵晚會當天參與各項好禮活動。（五結鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

新春迎福、馬躍吉祥！五結鄉公所於一一五年新春期間推出年度重點活動「奔騰迎春．五結有禮─五結鄉廟宇嘉年華」活動，串聯鄉內十五間特色廟宇共同參與，透過集章祈福、數位互動與元宵晚會等多元活動內容，邀請民眾走訪廟宇、感受信仰文化，共迎熱鬧喜氣的元宵佳節。

此次「馬到成功集好運」集章活動自即日十四時起至二十八日十七時止，活動期間民眾可至十五間協力廟宇蒐集專屬印章，每間廟宇皆設有一枚限定印章，只要完成集章任務，即有機會於元宵晚會當天參與各項好禮活動，讓新年好運一路相隨。

馬到成功就LINE你，數位祈福再升級：為提升活動互動性，此次特別規劃「馬到成功就LINE你」數位集卡活動。每間廟宇皆設置專屬QR CODE，民眾只要以手機掃描並回答正確答案，即可獲得一張「平安卡（虛擬）」。凡於集章期間集滿五張平安卡，即可於元宵晚會當天兌換時間內（三月三日十三時至十七時），出示手機畫面兌換限量專屬好禮—「眾神有禮」悠遊卡一張，數量有限，換完為止。

元宵晚會將由知名主持人馬力歐主持，邀請到謝金晶、曾瑋中以及曾心梅帶來精彩的表演節目，晚會中也將抽出三十位幸運民眾，每人可獲得5仟元家樂禮券，一年一度的夜間提燈巡禮，營造熱鬧歡樂的元宵氛圍，邀請民眾全家大小一同共度溫馨佳節。