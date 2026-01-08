▲「奔FUN 185」雙層巴士熱鬧回歸，搭上沿山公路開啟屏東慢活農遊之旅。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】深受旅客喜愛的屏東185沿山公路雙層巴士觀光活動，將於今（115）年1月再度登場！屏東縣政府規劃於115年1月24日至3月1日間，於例假日行駛「奔FUN 185」雙層巴士，邀請民眾搭乘視野開闊的雙層巴士，走訪沿山公路自然風景、人文聚落與特色農遊據點，體驗屏東慢活、永續且充滿驚喜的旅遊魅力。

▲「奔FUN 185」雙層巴士熱鬧回歸，搭上沿山公路開啟屏東慢活農遊之旅。

廣告 廣告

交通旅遊處表示，本次「奔FUN 185」雙層巴士以「輕鬆、有趣、親近土地」為核心概念，規劃南、北兩條主題路線，皆自「水門轉運站」出發，讓旅客依喜好選擇不同風格的沿山旅程。北線主打農業體驗與社區風貌，行經大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校及隘寮社區，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊。

▲「奔FUN 185」雙層巴士熱鬧回歸，搭上沿山公路開啟屏東慢活農遊之旅。

南線則串聯屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區及銘泉生態休閒農場，從咖啡、可可到鳳梨等農遊體驗，展現185沿線豐富多元的觀光樣貌。行程中安排專業導覽人員隨車解說，讓旅客一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。

▲「奔FUN 185」雙層巴士熱鬧回歸，搭上沿山公路開啟屏東慢活農遊之旅。

交通旅遊處指出，「奔FUN 185」雙層巴士營運期間為115年1月24日至3月1日（農曆除夕至初二不營運），於每週六、日及國定假日行駛，南、北線均採單一票價，每人200元，12歲以下兒童優惠價100元。活動期間，旅客憑訂票紀錄，還可享有185縣道沿線合作店家的專屬優惠與精美好禮，讓旅程更加豐富超值。

民眾即日起可下載「TBS臺北轉運站」APP進行預約購票與優惠查詢，或撥打服務專線0968-825-135、08-799-2776洽詢。更多活動、交通運輸及觀光旅遊資訊，請上「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」、「屏東GO交通」社群粉專，或下載「屏東GO好玩」APP。屏東縣政府誠摯邀請全國民眾搭上「奔FUN 185」雙層巴士，來一趟沿山公路的好運旅程，為新的一年開啟美好序幕。