「奔FUN 185」雙層巴士開跑 邀民眾FUN遊沿山公路秘境





深受旅客喜愛的屏東185沿山公路雙層巴士觀光活動，將於今(115)年1月再度登場！自1月24日至3月1日期間於例假日行駛「奔FUN 185」雙層巴士，屏東縣政府邀請民眾搭乘雙層巴士，暢遊沿山公路的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受屏東慢活、永續又充滿驚喜的旅遊魅力。

屏東縣政府表示，本次「奔FUN 185」雙層巴士以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規劃南、北兩條主題路線，皆自「水門轉運站」出發，北線行程主打農業與社區風貌，行經「大路觀樂園酒店」、「鴻旗有機休閒農場」、「屏東智慧農業學校」及「隘寮社區」，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊；南線行程則串聯「屏東咖啡園區」、「萬金教堂」、「屏東可可巧克力園區」、「林後四林平地森林園區」及「銘泉生態休閒農場」，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗，展現185沿線豐富多元的觀光樣貌。車上安排專業導覽人員隨車解說，讓旅客一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。

屏東縣政府交通旅遊處指出，「奔FUN185」雙層巴士營運期間為1月24日至3月1日，除農曆除夕至初二不營運，於每週六、日含國定假日行駛，南、北線均一票價每人200元，12歲以下兒童享優惠價100元；活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家的專屬優惠及精美好禮。有興趣的民眾可下載「TBS臺北轉運站」APP進行預約購票與查詢優惠，亦可撥打服務專線：0968-825-135、08-799-2776。

