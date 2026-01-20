奔FUN185雙層巴士啟動 邀民眾FUN遊沿山公路集章拿好禮

屏１８５沿山公路雙層巴士旅遊路線深受遊客喜愛，今年的「奔Ｆｕｎ１８５」雙層巴士將於元月二十四日正式上路。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府推出的屏１８５沿山公路雙層巴士旅遊路線深受遊客喜愛，今年將於元月二十四日起正式上路，縣府交通旅遊處特別於二十日在內埔水門轉運站舉辦理「奔Ｆｕｎ１８５」雙層巴士踩線體驗活動，實地走訪１８５縣道沿山公路，提前感受沿線自然景觀、人文聚落及農遊特色。

屏東縣政府表示，１８５沿山公路擁有豐富的自然資源與多元文化樣貌，透過雙層巴士的高視野乘車體驗，讓民眾能以更輕鬆、低碳的方式深入認識１８５縣道的魅力。「奔Ｆｕｎ１８５」雙層巴士是一場結合風景、故事與在地產業的深度體驗，誠摯邀請全國民眾新春期間到屏東走走。

縣府交通旅遊處強調，「奔Ｆｕｎ１８５」雙層巴士將於元月二十四日起至三月一日期間例假日行駛，南、北線均一票價每人二百元，十二歲以下兒童享優惠價一百元，採線上預約制，除了農曆除夕至初二不營運，其餘國定假日及每週六、日均行駛。

今年活動也特別推出「集章兌好禮」限定體驗，於南、北線共九個停靠站點設置專屬套色印章，旅客完成指定路線集章後，即可返回水門轉運站兌換精美小禮品。北線集章可兌換「雙層巴士小徽章」，南線集章則可兌換「亮點行人吊飾」，數量有限送完為止，鼓勵民眾實地走訪各站點，留下專屬於「奔Ｆｕｎ１８５」的旅遊紀念。

有興趣的民眾，請下載「ＴＢＳ臺北轉運站」ＡＰＰ進行預約購票與查詢優惠，來一趟１８５沿山公路好運旅程，開啟新年的美好序幕。