奕楊科技老董捐贈貧生助學金

奕楊科技股份有限公司董事長張仁昀為鼓勵弱勢家庭子女努力向學日昨到南庄國中捐助南庄鄉17位貧困家庭學生每人一年、每月3千元的獎助學金。苗栗縣副縣長邱俐俐感謝張仁昀董事長恤貧濟困的善行義舉，在家鄉孩子最需要的時候默默支持。

本身是苗栗南庄人的張仁昀，經營事業有成後，為回饋家鄉、幫助更多需要支持的學子，參考陳清波文教基金會的辦理模式，連續第七年以實際行動支持南庄地區學子的學習與成長，總捐助金額達新臺幣376萬2千元，共有102位學生子受惠。

廣告 廣告

奕楊科技股份有限公司表示，此次接受幫助的十七位學童，多數因家庭經濟困厄，生活陷入困境，雖就學艱難，但都能努力向上，學業成績表現優異，相當值得予以鼓勵。

此一善舉不僅展現其對家鄉的深厚情感，也體現其透過捐助與資助方式，協助弱勢家庭學子穩定就學、提升教育機會，進而促進地方永續發展的用心。

張仁昀董事長日昨率公司團隊前往南庄國中捐贈獎助學金，副縣長邱俐俐、南庄鄉長羅春蓮、議員楊文昌、南庄鄉農會粽幹事陳乾安都到場致意，南庄國中校長絲玉霞、蓬萊國小校長林恩惠、南庄國小校長楊家銘、東河國小主任也頒贈感謝狀謝謝張仁昀董事長嘉惠貧困家庭學生（見圖）。

目前就讀南莊國中一年級的楊芊霈會中也代表受資助同學表達感謝。她指出，因為家裡經濟有限，每當開學，父母總是為了繳交學雜費等相關費用而憂愁，也讓自己心中感到不安。楊芊霈表示，在獲得這筆獎助學金後，家裡的經濟獲得喘息空間，父母也不再過度的勉強自己，自己也不會因為經濟問題而分心，可以更無後顧之憂投入課業。楊芊霈說，這筆獎學金對她來說，不只是金錢上的幫助，更是讓她可以安心生活、專心向學的重要支持。她感謝奕楊科技股份有限公司董事長張仁昀讓她可以勇敢追求夢想，也期許自己要用更好的學習表現來回饋社會。