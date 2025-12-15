奕藝設計：圓舞流光 剛柔並濟下的典雅生活樂章

【文字整輯｜王程瀚、圖片提供｜奕藝室內空間設計】

家，是卸下防備之後最真實的舞台。沒有聚光燈、沒有觀眾，卻天天上演著一場又一場溫馨的日常戲碼。它無需張揚聲色，卻能不著痕跡的定格生活中最動人的瞬間。位於高雄鼓山區的這座29坪新成屋，為一家四口共同擁有，奕藝設計從「家即舞台」的概念出發，捨棄封閉隔間與固定框架，讓光線於空間中自由流動，串起每一幕關於美好記憶的難忘序曲。

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

以圓弧為筆 描繪家的第一道光

進門之際，一道俐落的金屬弧線由天花開始點亮視野，在周遭柔和奶茶色、灰階與深木色調性襯托下躍然而出，成為空間視覺焦點，如同劇場的定音鼓，在瞬間引人注目，亦為整體調性奠定明確節奏。設計師巧妙將圓弧語彙延伸至牆面、地坪，與其上的燈光、反射面產生互動，使光影得以在空間裡穿梭變化。轉折之處，無論是門片、轉角、或櫃體皆以弧形收邊，維持視線滑順與環境一致性，令居宅在無聲之中自成一格。

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

客廳作為公共領域的核心，其圓弧天花與石材電視牆組成穩重畫面，間接照明自側方延伸，柔和映襯牆面紋理，構建如舞台般的層次感。餐廳與書房採開放設計，橫跨光帶彷彿一條化虛為實的軸線，指引方向之餘也拉開空間層次。書房以半開放設計搭配臥榻，創造出一處可閱讀、可休憩的放鬆場域，在保留視覺穿透的同時，亦悄然增添一絲使用彈性。

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

且全室設計不僅考量視覺與動線，更以使用者需求為核心調整為「三房加一」格局，首先將主臥更衣室外推，使其具備展示與收納的雙重機能，回應屋主對生活細節的重視；兒童房則依孩子的使用習慣作配置，讓他們隨著年齡與需求持續調整；全宅格局在不犧牲開放感的情況下，保留適當界定與分區，讓每位家庭成員都能擁有專屬於自己的舞台。

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

重視細節處理 讓技術與美感齊頭並進

在美感之外，此案亦精細處理了智能家居與隱藏管線的整合挑戰。因應原始樓高限制，設計師運用圓弧造型與光帶隱藏冷氣、窗簾、電燈等線路配置，使視覺不受壓縮，並於書房低梁處透過跨距燈帶順勢化解壓迫感。此等設計需倚賴高度精準的施工配合，才能在有限條件下完成細膩而完整的視覺表現。

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

材質方面亦考慮健康與永續，選用F1低甲醛板材與無毒塗料，打造適合孩童成長的安全環境。石材部分選擇可回收素材兼顧環保與美觀，地坪則透過斜拼設計打破常規，讓整體視覺更具律動性。採光上，因基地周邊棟距緊密，設計師採用高反光材質與穿透窗簾增添明亮感；晚間則以間接照明取代主燈，達到節能省電的目標。

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

屋主對本案設計給予極高評價。男女主人皆表示，每次親友造訪，總會對客廳的金屬圓弧留下深刻印象，宛如飯店般的質感更令人驚豔不已。孩子們喜歡在專屬角落創作與玩耍，而夫妻則常在餐廳與客廳之間進行親密對話，盡情享受愜意片刻，這座住宅以圓舞流光書寫日常篇章，從而將日與夜都化作永不謝幕的精采演出。

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

圖片提供｜奕藝室內空間設計

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

圖片提供｜住宅美學

