套圈圈獎品放「台積電股票.ETF」 價值逾10萬 民眾瘋挑戰

台中市 / 綜合報導

「套圈圈」是不少夜市都會出現的遊戲， 而 在台中市的雅潭夜市，業者把100股的台積電股票，以及0050ETF放進獎品池內，兩種獎項總價值都超過10萬元以上，吸引不少民眾來挑戰。老闆說如果真的中獎，會在證 券 交易所營業日，親自把股票交易到中獎人手中。只不過想中獎並不容易，老闆把股票獎品目標設計成一個粗胖的火箭，讓圈圈掛在上緣，加上是塑膠材質反彈力強距離又遠，物理老師直言，要套中的機會是微乎其微。

夜市套圈圈獎品百百種，從小朋友愛的玩具到大人愛喝的酒都有，在台中雅潭夜市，這間套圈圈攤還有更特別的獎項，那就是台積電股票跟0050ETF，華視記者虞子煜說：「套圈圈這個遊戲，在夜市非常常見，但你知道嗎，現在有店家把股票放進獎品池內，你只要有這個圈圈，就有機會把價值10萬元的股票帶回家。」

民眾說：「真的是要套台積電沒有錯，單純就是來碰個運氣，特別吧，因為平常看不到這個獎品。」鎖定好目標就是要套股票，但不管怎麼丟怎麼瞄準，民眾使出渾身解術，甚至還有人把整桶圈圈都往前拋，民眾說：「比較不好投，因為今天風有點大，加上這個本身進去就會轉，有點難，它也會彈出去。」仔細算，以台積電25日收盤價來看，一股1415元，100股想當於市價14萬1500元，0050ETF，一股60.35元，如果是三張3千股，市價則是超過18萬元，如果真的中獎，老闆會在證券交易所營業日，把他的股票直接贈與給中獎者。

但想把股票套回家，不容易，因為要瞄準最後方的粉紅色火箭，仔細觀察它的外觀，除了是塑膠材質反彈力強，瓶身也比圈圈還粗，相比下面幾排的瓶裝酒類，瓶口更細，圈圈只要套進去中獎機率相當高，老闆說這個粉紅色火箭，至今已經擺了超過半年，還沒有人成功套中。

套圈圈業者說：「東西是這樣子，用類似把它擠壓進去，反彈力道會比較低，這樣中的機率就比較高。」玩的人不論怎麼丟圈圈就是套不進去，畢竟兩種股票各自價值10萬元以上，老闆在設計上當然不會這麼簡單，物理老師鄭立彥說：「只有它的瓶口稍微小一點，就是讓它掛在上面，所以可能碰到又有反作用力，讓它彈出來，距離那麼遠，不確定的因素實在太多，所以要套到，實在是不太容易。」物理老師說，老闆在設計上真的有下苦心，距離遠瓶子又會彈，種種的不確定因素，讓圈圈套要套進這個火箭上緣的機率，微乎其微。

