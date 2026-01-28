一套平台預測全地球 NVIDIA發表Earth-2氣象AI堆疊

[Newtalk新聞] 如今，氣象與氣候的人工智慧（AI）預測正以前所未有的速度普及，全球科學家、新創公司、企業與政府機構皆能更容易運用先進技術進行預報。NVIDIA 於美國氣象學會（AMS）年會發表 NVIDIA Earth-2 系列開放模型、函式庫與框架，打造全球首套完全開放且加速的氣象 AI 軟體堆疊。

Earth-2 提供預訓練模型、開發框架、客製化方案與推論函式庫，能加速氣象預測的完整流程，從觀測資料處理到最長 15 天的全球預報，以及短時局部風暴預測。相較過去仰賴超級電腦運行物理模型，AI 驅動的預報大幅降低運算時間與成本，讓更多組織能依自身需求建置專用預報系統。

NVIDIA表示，作為首套開放且加速的氣象 AI 工具組合，Earth-2 整合原本分散的氣象與氣候 AI 能力，使開發者能在自有基礎設施上執行、微調並部署可用於實際營運的模型，進一步提升預報準確度、促進跨領域合作，並深化對地球大氣系統的理解。

NVIDIA 同步推出多項 Earth-2 開放模型，包括可進行最長 15 天中期預報的Earth-2 Medium Range，提供 0 至 6 小時高解析度局部風暴預測的 Earth-2 Nowcasting，以及能快速生成全球大氣初始條件的Earth-2 Global Data Assimilation。NVIDIA指出，這些模型亦結合既有的 CorrDiff 與 FourCastNet3，可進行高速降尺度與高準確度預測。

Earth-2 也整合ECMWF、微軟與 Google 的開放模型，並可透過開源框架 NVIDIA PhysicsNeMo 進行訓練與微調，建立完整的氣象 AI 生態系。

NVIDIA表示，目前 Earth-2 已廣泛應用於氣象預報、能源調度與金融風險評估等領域。多國氣象機構、能源公司與保險與金融機構正利用 Earth-2 提升極端天氣應變能力、能源預測準確度與風險分析品質。透過 Earth-2，NVIDIA 為氣象 AI 創新提供如同其在其他 AI 領域般的重要開放基礎，加速氣象與氣候智慧的實際落地。

