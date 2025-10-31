套房火警驚見「恐怖垃圾山」！租客疑廁所抽菸點燃衛生紙…超噁畫面曝光

記者吳泊萱／台中報導

台中西屯區出租套房起火，警消救火驚見「恐怖垃圾山」。（圖／福和里里長林寅利提供）

台中西屯區一處出租套房，昨日（30日）晚間8時許發生火警，嚇得整棟租客倉皇逃生，幸好火勢及時撲滅，並未造成傷亡。但警消到場滅火時，驚見恐怖景象，該套房內部已被堆成垃圾山，幾乎無處可站，而起火點廁所內更是堆放了大量菸盒、菸蒂，現場初判起火原因疑似是菸蒂引燃衛生紙，詳細起火原因仍有待調查釐清。

台中市消防局於31日晚間8時許獲報，中工三路一棟7層樓建物發生火警，立即出動9車20人到場灌救。現場為一棟出出套房，起火房間的房客表示是預測內垃圾桶燃燒，已自行撲滅；其他租客因看到大量煙霧瀰漫報警，均已自行避難，無人受傷受困。

房客在廁所內堆放大量菸盒、菸蒂，疑因抽菸點燃衛生紙引發火勢。（圖／福和里里長林寅利提供）

西屯區福和里里長林寅利到場了解，發現該名年輕男子在此租屋，疑因工作上夜班，長期將垃圾堆放在屋內，結果越積越多，整個房間變成垃圾山，完全看不到床在哪，也幾乎無處可站，屋內還堆放了近百個菸盒，廁所內衛生紙丟滿地，髒亂程度驚呆眾人。

里長表示，該租客看似正常，沒想到竟在屋內囤積了這麼多垃圾，疑似就是廁所內衛生紙堆積雜亂，加上租客抽菸的菸灰，引發火災，幸好火勢及時撲滅，無人傷亡。警方表示，由於目前尚未確定起火原因，將等火調結束後，釐清是否有縱火嫌疑，以及是否涉及失火罪。

