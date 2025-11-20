套房縱火害死女室友！新莊男「扮女裝」抱貓自首 國民法官判刑8年

新北市新莊區去年10/2發生套房火警，「男扮女裝」男子涉案，警方將人拘提到案。讀者提供



新北市新莊區去年10月發生一起縱火致死案件，24歲曾姓男子凌晨在租屋處以打火機點燃隔簾，引發大量濃煙，造成32歲吳姓女子喪命、她的同住男友嚴重嗆傷。曾男縱火後抱著布偶貓、換上格子短裙等女裝逃離現場，並攔下一名路人騎士搭乘摩托車前往派出所報案。案件經國民法官參與審理，新北地方法院今（11/20）下午依殺人罪判處曾男8年徒刑，可上訴。

判決指出，事發時間為去年10月2日凌晨2時50分許，案發地點位於新莊民本街一處4樓分租套房。曾男在狹小又堆放衣物、床墊等易燃雜物的租屋處裡，用打火機點燃隔簾，火勢雖未燒毀建物結構，但濃煙迅速竄出，造成鄰房租客吳姓女子一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷不治，其同住男友則吸入大量濃煙受傷。消防人員獲報後緊急疏散4間套房共14人，仍不幸造成一死一傷。

廣告 廣告

曾男案發後換上格子短裙女裝下樓，攔下路過的陌生騎士，請對方載他報案，被警方認出他是之前的縱火犯，對此他辯稱是精神病發作，逃走前有拍打其他套房、按鄰居門鈴示意逃離，且他離開房間曾折返房內救貓，下樓後又拜託警消協助尋找，卻對火警可能造成人命傷亡未表現關心。

法院認為，曾男曾在2023年12月於新北市另一處租屋用卡式瓦斯爐燒衛生紙縱火，已因放火燒燬自己所有物、造成公共危險罪遭判刑2月確定。4個月後竟又再次縱火，當下他未準備滅火器材，也未採取防範措施，僅拍門與按鈴後便自行逃出，未確認熟睡鄰居是否已經醒來逃生，法院認定其對可能導致死傷後果「有容任其發生的不確定故意」。

法院指出，縱火時間為深夜，鄰居多在熟睡，逃生機率低，曾男可預見點火高風險卻仍然為之，最終造成1死1傷，構成殺人既遂、殺人未遂及放火燒燬現供人使用之住宅未遂等罪。

法院考量曾男符合自首減刑，且其按鈴行為促使鄰居及時報案，但精神鑑定顯示再犯風險不低，最終從重量刑，依殺人罪判處8年徒刑。全案尚可上訴。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人