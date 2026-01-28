套用許舒博奉勸鄭麗文的話 張惇涵：為台灣經濟「朝野別國內互打」

行政院祕書長張惇涵28日赴內政委員會。（袁茵攝）

美國總統川普表示，南韓國會遲未履行與美國達成的協議，因此將南韓關稅從15％提高至25％。賴清德總統昨（27日）更喊話在野支持台美關稅，別「焦土政策」；商總理事長許舒博也認為若藍白阻擋，民意會大反撲。行政院祕書長張惇涵今（28日）說，許舒博曾跟國民黨主席鄭麗文說「不要網內互打」，而許應該是國民黨大佬，不是民進黨側翼，應是希望朝野政黨不要國內互打。

立院內政委員會、 司法法制委員會28日聯席審查行政院函送中選會委員提名名單，張惇涵及被提名人均與會。

廣告 廣告

被問到藍白批評關稅談判是出賣、掏空台灣，但商總呼籲藍白不要阻擋談判條例，否則民意反撲？張惇涵表示，鄭麗文選舉期間曾拜會過許舒博，當時許舒博奉勸鄭麗文「國民黨不要網內互打」，昨天許舒博也公開表達15％關稅談判應是底線，倘若有什麼變數，導致川普政府祭出懲罰性關稅，大家生意怎麼做？

張惇涵指出，「許舒博應該是國民黨大老，不是民進黨側翼。」許舒博當初呼籲鄭麗文不要網內互打，「我想許舒博昨天說的，也是希望為了台灣產業、經濟民生，朝野政黨不要國內互打」。

【看原文連結】