「套餐」藏玄機！「創意廚房」竟是毒窟新據點 暗號點餐「麻」上桌！

▲南投縣警察局刑警大隊查獲販毒集團的相關證物。(南投縣警局提供)

南投縣警察局刑警大隊日前查獲以詹姓主嫌為首，自開設餐館包裝成提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」的網絡廚房的販毒集團。起出吸食器及二級毒品大麻等證物，續查購買大麻之流向，共查獲詹嫌及下游購毒者買家八名，全案詢後依毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

警方調查，該販毒集團以詹姓主嫌為首，將自身開設餐館包裝成提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」的網絡廚房。他們利用特定的「餐點名稱」或「菜色組合」作為交易大麻等毒品的暗號。例如，顧客在與其聯繫時，可能不是真的在點餐，而是透過「一份特製香草燉飯」來代表一單位的大麻，或是以「升級套餐」來暗示更高的劑量。這種新型的販毒模式，利用一般餐飲業的語言和流程，企圖躲避警方的查緝和民眾的懷疑，使得毒品交易隱匿性更高，對社會造成極大危害。

經專案小組長期跟監蒐證，見時機成熟，持臺灣南投地方法院核發之搜索票前往詹嫌經營餐館搜索，當場於餐館廚房內起獲研磨器三組、小分裝大麻九包（毛重29.6公克）、吸食器二組、電子磅秤二台、分裝袋三包、罐裝大麻葉二罐（毛重63.2公克）、濾嘴二包、捲煙紙一包、iphone13、iphone16pro行動電話二支等相關證物。且循線追查出購買大麻之流向，分別至南投縣埔里鎮、集集鎮及魚池鄉等處，共查獲詹嫌及下游購毒者買家八名，全案詢後依毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

縣警察局長謝宗宏表示，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。請民眾勿心存僥倖，警方將持續強化網路巡邏與監控，針對利用新興科技和暗語進行的毒品交易行為進行深度打擊，並聯合各界力量深化校園及社區的反毒教育。我們再次呼籲所有民眾，提高對毒品偽裝手法的警覺，共同編織堅固的社會安全網，向毒品大聲說「不」，讓我們的生活環境遠離毒害。