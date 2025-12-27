奢侈品被法拍！知名女星前夫涉詐63億一審判無期徒刑 重判原因出爐

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國女星王麗坤擁有亮麗的外型，憑藉演出《美人心計》、《西遊伏妖篇》等劇打開知名度，豈料結婚3年的老公詹浩禮涉嫌13.9億人民幣（約63億台幣）而遭到警方帶走調查，據悉王麗坤事發後，就立刻申請離婚撇清關係，如今一審判決也出爐了。

綜合陸媒報導，王麗坤前夫詹浩禮涉詐案昨（26日）一審宣判無期徒刑，其餘人員則是判處12年至14年不等的有期徒刑，法院認定詹浩禮在2005年就曾涉及金融案被判刑，因此屬於累犯，決定採取最重懲處。

據悉，詹浩禮利用前妻王麗坤的知名度，在2019年至2022年進行詐騙，總計約有200戶受害者，不法所得高達13.9億人民幣（約63億台幣），雖然日前詹浩禮名下財產被進行法拍，總成交額接近4000萬人民幣（約1.8億台幣），不過仍無法補足詐騙的錢財。

至於王麗坤則被外界懷疑與這件事有所牽連，王麗坤所屬工作室也在當時發布聲明，強調藝人王麗坤不存在違法行為，否認涉及犯罪。

《美人心計》女星王麗坤（右）因前夫詹浩禮（左）大型詐欺案，引發再度熱議。（圖／翻攝自微博）

