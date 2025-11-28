奢侈品變消耗品！陸民企造出高超音速飛彈 成本低已實現量產

大陸四川民營企業凌空天行自主研發的「馭空戟-1000」高超音速飛彈引發網路熱議。該公司表示，飛彈基本型已成功實現量產，實現了高端裝備從「奢侈品」到「消耗品」的轉變。

「馭空戟-1000」高超音速飛彈。

據《環球時報》28日報導，位於成都高新區的四川凌空天行有關負責人介紹，「馭空戟-1000」高超音速飛彈項目由北京凌空天行與四川凌空天行等多個子公司共同研發，目前飛彈基本型已成功實現量產。同時，集成人工智慧決策與集群協同能力的「馭空戟-1000」智能型正處於全力研製階段。

根據發布的資料顯示，「馭空戟-1000」高超音速飛彈核心參數包括500至1300公里射程、5至7馬赫飛行速度及360秒動力巡航時間。該飛彈具備自動識別目標、躲避威脅等智能特性，可通過陸基發射車部署，專門針對海上移動平台和各類艦艇實施精準打擊。

「馭空戟-1000」高超音速飛彈。

凌空天行並非行業新兵，這是一家專注於高超音速技術研發與系統集成的高科技企業，已構建覆蓋氣動、控制、防熱、動力等環節的自主技術鏈。該負責人表示，公司通過「選用商用產品、借用工業產線、利用社會產能」的創新模式，有效控制研發與製造成本，為裝備的規模化應用奠定基礎。

四川凌空天行此前已發布「雲行」超音速飛機「竄天石猴」和「筋斗雲JINDOU-400S」超音速飛機發動機。該公司在其宣傳片中演示了飛彈飽和式打擊的場景，影片內容顯示「馭空戟-1000」以5至7馬赫飛行速度對預定目標實施飽和攻擊，並且可做到自動識別目標、自動躲避危險。

「馭空戟-1000」高超音速飛彈。

該公司表示，從發射到命中目標可持續進行動力飛行約6分鐘，而這款飛彈成本只有傳統高超音速飛彈的十分之一，大幅降低了使用門檻。而這種低成本優勢背後是大陸強大工業能力的支撐，也體現了「軍民融合」的成效。

凌空天行全國總部及高超音速飛行器研發生產基地位於成都未來科技城，目前該項目主體已封頂，外牆施工也已完成，正處於總平施工階段，預計年底建成投用。

作為成都商業航天賽道的「鏈主」企業，四川凌空天行的數十家供應商都來自四川，形成了反饋及時、深度融合且成熟的本地化產業鏈條。

