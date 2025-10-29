「奢求」原唱坣娜驚傳驟逝！ 死因疑「胰臟癌」享年59歲
台北市 / 綜合報導
曾以奢求、自由等歌曲，走紅歌壇的歌手坣娜，驚傳16日因病去世，享年59歲。坣娜長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡所苦，不過據知情人士透露，坣娜最終是不敵胰臟癌辭世。根據平面媒體報導，她身旁的好友一一證實，不少音樂人對於無法再跟坣娜合作，都紛紛表達遺憾跟不捨。而我們實際詢問，坣娜丈夫開設的猶太社區中心，他們僅低調表示，無法透露相關訊息。
歌手坣娜(2021.4.17)說：「你怎麼可以不愛我，你怎麼可以來來去去如此自由。」清亮嗓音溫婉氣質，歌手坣娜演唱過多首膾炙人口的經典歌曲，過去曾橫掃歌壇是許多六七年級生的共同回憶，沒想到卻傳出她疑似因胰臟癌病逝的消息。
歌手坣娜(2004.9.18)說：「這個開始就平衡我們身體，左右陰陽極，我們的正負電。」根據網路媒體報導，坣娜的好友證實她在10月16日過世享年59歲，圈內好友也接連發文悼念，張光斗寫下妳自由了，知道妳已了無罣礙，祝福妳趁願再來做妳想做以及來不及去做的事。
而民歌天后鄭怡也表示心中萬般不捨，相信以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。
歌手坣娜(2004.9.18)說：「其實健康是這一輩子，我們最需要投資的一件事情。」回顧坣娜人生經歷，她1986年出道一路走紅，沒想到在1993年，發生重大車禍導致脊椎變形，內臟移位與身體多處骨折，整整昏迷兩天才甦醒，失去部分聽力及記憶，又因為自體免疫的問體併發紅斑性狼瘡，淡出演藝圈。
轉而投身瑜伽與公益，一向熱心公益的坣娜，還免費開課教癌症及，小腦萎縮的病友瑜珈，解病情與疼痛，藝人坣娜(2023.10.26)說：「安居樂業，到世界和平，我想是每一個人都希望的日子，但是對於在以色列，哈瑪斯戰爭中的每一位，卻是一件非常奢侈的事。」
而她臉書最後一篇貼文，就停留在6月8日，感性寫下人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情，生命中常出現的好壞，對不同人來說感受可能很深可能太長，但一切都只是過程，祝福大家能曾經享受到一刻的真善美，坣娜一直到最後一刻依然秉持著正能量的信念，如今驟然離世讓各界都相當不捨。
