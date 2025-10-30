奢華到犯規！blu koi秋冬蟹宴Omakase一次吃遍松葉蟹 × 和牛 × 海膽
（記者蔡函錚／綜合報導）隱身在大安區巷弄間的創意日料「blu koi」，每一季的菜單總能帶來意想不到的驚喜。這一次，主廚以「日本冬季螃蟹料理」為靈感，將松葉蟹、毛蟹等時令珍味融入 17道佳餚，搭配海膽、烏魚子、魚子醬與A5和牛，將經典與創新結合，為饕客打造一場冬日奢華的味覺饗宴。
圖／隱身在大安區巷弄間的創意日料「blu koi」，以「日本冬季螃蟹料理」為靈感，將松葉蟹、毛蟹等時令珍味融入 17道佳餚中。（ blu koi 提供）
舌尖上的序曲：鮮味開場
餐期由清雅的「松葉蟹肉佐莼菜醋凍」揭開序幕，細緻的酸味襯托出蟹肉的鮮甜。緊接著登場的是「旬魚刺身二款」，嚴選冬季最具代表性的漁獲，展現食材的純粹鮮度。
令人眼睛一亮的「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」則以低溫熟成蛋黃結合蟹肉與烏魚子香氣，口感醇厚，帶來滿滿的冬季儀式感。
圖／「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」則以低溫熟成蛋黃結合蟹肉與烏魚子香氣，口感醇厚，帶來滿滿的冬季儀式感。（ blu koi 提供）
創意亮點：鮟鱇魚肝冰淇淋最中
將日料經典「鮟鱇魚肝」化為冰淇淋，搭配最中餅的酥脆口感，呈現出鹹甜交錯的驚喜體驗。更以柿餅、蘋果片與客家金桔醬點綴，清爽果香與濃厚魚肝交織，顛覆傳統印象，創造出前所未有的和食創意。
圖／將日料經典「鮟鱇魚肝」化為冰淇淋，搭配最中餅的酥脆口感，呈現出鹹甜交錯的驚喜體驗。（ blu koi 提供）
蟹之華麗演繹
本季料理的靈魂，來自主廚對松葉蟹的多元詮釋：
蟹肉海膽春捲：毛蟹與紫蘇、馬糞海膽包裹於酥脆春捲皮內，一口爆發鮮味。
蟹肉甲羅燒可樂餅：將香濃蟹味噌與鮮甜松葉蟹肉填入蟹殼，經火焰輕炙後散發馥郁香氣，再融合可樂餅的創新巧思，完美呈現經典與創新的雙重風味。
鮮味的極致堆疊
握壽司佳肴：主廚嚴選當季漁獲，與蟹肉的清甜相互輝映，入口鮮香層層釋放。
大腹蟹肉太卷：以肥美大腹鮪魚，搭配蟹肉為主軸，點綴海膽與鮭魚卵，視覺與味覺的奢華堆疊，為餐期掀起高潮。
圖／「大腹蟹肉太卷」以肥美大腹鮪魚，搭配蟹肉為主軸，點綴海膽與鮭魚卵，視覺與味覺的奢華堆疊，為餐期掀起高潮。（ blu koi 提供）
壓軸之作：和牛松葉蟹朴葉燒
餐期的高潮，無疑是 「和牛松葉蟹朴葉燒」。選用北海道 A5 和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓蟹肉鮮香與和牛油脂在高溫下交織出迷人層次。牛肉的柔嫩口感與海味的鮮甜相互輝映，入口即是濃郁馥郁的冬日印象，堪稱本季最不容錯過的奢華代表作。
圖／「和牛松葉蟹朴葉燒」選用北海道 A5 和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓蟹肉鮮香與和牛油脂在高溫下交織出迷人層次。（ blu koi 提供）
華麗甜點篇章
餐期的尾聲，由「玉子燒」展現日式細膩工藝，再以「時令水果」清新轉折，最後由「OREO冰淇淋」帶來趣味收尾，讓冬夜饗宴在驚喜與甜美中畫下句點。
尊享冬季盛宴
blu koi 本季秋冬 Omakase，共 17 道主廚精選料理：
2人起 NT$11,760 +10%
單人 NT$5,880（含 2 款清酒）
以松葉蟹與毛蟹為主角，融合海膽、魚子醬與和牛的頂級搭配，帶來專屬冬日的極致奢華體驗。
更多引新聞報導
王子認了與粿粿越界！節目羞談「棒棒糖」歌詞很色 網驚喊早有端倪
免申請也能領！普發1萬元先發這「11類人」 11／12起直接匯款
其他人也在看
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 21 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 6 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 23 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 11 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 1 天前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 7 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 5 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？
范姜彥豐在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他...CTWANT ・ 6 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前