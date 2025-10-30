奢華到犯規！blu koi秋冬蟹宴Omakase一次吃遍松葉蟹 × 和牛 × 海膽

（記者蔡函錚／綜合報導）隱身在大安區巷弄間的創意日料「blu koi」，每一季的菜單總能帶來意想不到的驚喜。這一次，主廚以「日本冬季螃蟹料理」為靈感，將松葉蟹、毛蟹等時令珍味融入 17道佳餚，搭配海膽、烏魚子、魚子醬與A5和牛，將經典與創新結合，為饕客打造一場冬日奢華的味覺饗宴。

圖／隱身在大安區巷弄間的創意日料「blu koi」，以「日本冬季螃蟹料理」為靈感，將松葉蟹、毛蟹等時令珍味融入 17道佳餚中。（ blu koi 提供）

舌尖上的序曲：鮮味開場

餐期由清雅的「松葉蟹肉佐莼菜醋凍」揭開序幕，細緻的酸味襯托出蟹肉的鮮甜。緊接著登場的是「旬魚刺身二款」，嚴選冬季最具代表性的漁獲，展現食材的純粹鮮度。

令人眼睛一亮的「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」則以低溫熟成蛋黃結合蟹肉與烏魚子香氣，口感醇厚，帶來滿滿的冬季儀式感。

圖／「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」則以低溫熟成蛋黃結合蟹肉與烏魚子香氣，口感醇厚，帶來滿滿的冬季儀式感。（ blu koi 提供）

創意亮點：鮟鱇魚肝冰淇淋最中

將日料經典「鮟鱇魚肝」化為冰淇淋，搭配最中餅的酥脆口感，呈現出鹹甜交錯的驚喜體驗。更以柿餅、蘋果片與客家金桔醬點綴，清爽果香與濃厚魚肝交織，顛覆傳統印象，創造出前所未有的和食創意。

圖／將日料經典「鮟鱇魚肝」化為冰淇淋，搭配最中餅的酥脆口感，呈現出鹹甜交錯的驚喜體驗。（ blu koi 提供）

蟹之華麗演繹

本季料理的靈魂，來自主廚對松葉蟹的多元詮釋：

蟹肉海膽春捲：毛蟹與紫蘇、馬糞海膽包裹於酥脆春捲皮內，一口爆發鮮味。

蟹肉甲羅燒可樂餅：將香濃蟹味噌與鮮甜松葉蟹肉填入蟹殼，經火焰輕炙後散發馥郁香氣，再融合可樂餅的創新巧思，完美呈現經典與創新的雙重風味。

鮮味的極致堆疊

握壽司佳肴 ：主廚嚴選當季漁獲，與蟹肉的清甜相互輝映，入口鮮香層層釋放。

大腹蟹肉太卷：以肥美大腹鮪魚，搭配蟹肉為主軸，點綴海膽與鮭魚卵，視覺與味覺的奢華堆疊，為餐期掀起高潮。

圖／「大腹蟹肉太卷」以肥美大腹鮪魚，搭配蟹肉為主軸，點綴海膽與鮭魚卵，視覺與味覺的奢華堆疊，為餐期掀起高潮。（ blu koi 提供）

壓軸之作：和牛松葉蟹朴葉燒

餐期的高潮，無疑是 「和牛松葉蟹朴葉燒」。選用北海道 A5 和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓蟹肉鮮香與和牛油脂在高溫下交織出迷人層次。牛肉的柔嫩口感與海味的鮮甜相互輝映，入口即是濃郁馥郁的冬日印象，堪稱本季最不容錯過的奢華代表作。

圖／「和牛松葉蟹朴葉燒」選用北海道 A5 和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓蟹肉鮮香與和牛油脂在高溫下交織出迷人層次。（ blu koi 提供）

華麗甜點篇章

餐期的尾聲，由「玉子燒」展現日式細膩工藝，再以「時令水果」清新轉折，最後由「OREO冰淇淋」帶來趣味收尾，讓冬夜饗宴在驚喜與甜美中畫下句點。

尊享冬季盛宴

blu koi 本季秋冬 Omakase，共 17 道主廚精選料理：

2人起 NT$11,760 +10%

單人 NT$5,880（含 2 款清酒）

以松葉蟹與毛蟹為主角，融合海膽、魚子醬與和牛的頂級搭配，帶來專屬冬日的極致奢華體驗。

