奢華年夜飯開戰 活體龍蝦、A5和牛上桌 米其林佛跳牆在家嘗

老協珍讓大眾可在家品嘗宴席級燉補，與頤宮聯名「福州鮑魚佛跳牆」今年再次回歸。（老協珍提供／朱世凱台北傳真）

春節倒數，餐飲品牌看準大眾備菜節奏提前，加上家庭型態轉變，「省時上菜、一次備齊」成為年菜消費新趨勢，老協珍回應小家庭在備料與烹調上的實際需求，今年再度聯名米其林三星餐廳「頤宮」打造居家年菜，並提供6道與8道菜色選擇；橘色涮涮屋今年精選世界頂級海陸珍饈，為團聚注入奢華與溫暖，包括體鱈場蟹、澳洲活體龍蝦，日本宮崎A5和牛都搬上桌，即日起限時開放預購。

老協珍去年首度攜手「頤宮」將宴席級料理轉化為居家年菜，推出「福州鮑魚佛跳牆」開賣2周就熱銷破百組，今年聯名再度回歸，持續搶攻高端年菜市場。「福州鮑魚佛跳牆」嚴選鮑魚、干貝、豬腳與蹄筋等高規格食材，經長時間細火燉煮，湯頭濃郁醇厚、層次豐富，完整重現頤宮宴席級燉補風味，成為代表之作。老協珍主推「富貴年菜套組」與「經典年菜套組」，即日起至1月18日於全台好市多門市獨家販售，套組提供8道菜組合售價6388元、6道菜組合售價5388元兩種選擇，依不同家庭人數與年節備菜需求，提供更彈性的搭配。

除聯名年菜及套組商品外，老協珍亦推出多款經典年菜，像是「冰糖豬腳」以獨門滷汁慢火燉煮，口感軟嫩入味、鹹甜平衡；「富貴乾燒海鮮（附鍋巴）」則以乾燒蝦仁搭配酥脆鍋巴，醬香與鮮味層層交織，兼具口感與視覺的體驗。此外，「香酥芋泥鴨球」、「京都排骨」與「太子油飯櫻花蝦干貝飯」等人氣品項同步推出。

橘色涮涮屋2026年菜系列嚴選國內、外海陸頂級食材。（橘色生活提供／朱世凱台北傳真）

橘色涮涮屋2026年菜系列嚴選國內、外海陸頂級食材，從日本空運直送的活體鱈場蟹、澳洲活體龍蝦，到日本宮崎A5和牛，堆疊視覺與味覺的享受，全台宅配年菜組即日起開放預購至2月8日；門市限定年菜組至2月11日截止，數量有限。業者也表示，門市限定年菜組，每套活體海鮮均由專業團隊當日精心處理，去殼、拆解與分裝，完美保留食材的鮮美風味，減輕烹調負擔，回家後，只需輕鬆涮煮，立即享受新鮮、美味的海陸饗宴。

