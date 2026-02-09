奢華旅遊升溫 飛機製造商瞄準亞洲超級富豪

灣流是世界上最大的私人飛機製造商之一。 [Gulfstream]

簡潔的線條、流暢的機翼和寬大的橢圓形舷窗：灣流G700是新加坡航展上最引人注目的飛機之一，新加坡航展是亞洲規模最大的航空航天和國防貿易展。

停放在停機坪一個較為安靜的角落，遠離客機和龐大的軍用飛機，它吸引了長長的隊伍在烈日下排隊，只為一睹其內部風采——這顯示出全球頂尖私人飛機製造商持續受到關注。

隊伍移動緩慢。機艙內仍在進行銷售洽談，客戶們正在考慮購買這架價值數千萬美元的飛機。

步入機艙，魅力瞬間撲面而來。陽光透過幾乎全景的舷窗灑落在淺色皮革座椅和拋光木飾面上。

工作人員將客艙描述為擁有多個「起居區」：一個配備沙發和電視櫃，而位於後部的臥室則被他們稱為「帶淋浴的豪華套房」。

這不僅是奢華的體現，更反映了航空業的廣泛轉變。當商業航空公司繼續追逐龐大的客運量時，私人飛機製造商則將目光投向了一個規模小得多但財富高得多的客戶群。

數據也印證了這個趨勢。根據航空情報公司WingX預測，2025年全球私人飛機飛行次數將達到約370萬次，比2024年增加5%，並較疫情前高出約35%。

2020年至2025年間，全球超高淨值人士（定義為淨資產超過3000萬美元（2220萬英鎊）的人士）的數量也增加了70%以上。

「我們看到，大型企業和高淨值人士的公務機需求正在發生巨大變化，」灣流公司全球銷售主管斯科特·尼爾（Scott Neal）表示。

「越來越多的公司在全球範圍內開展業務，他們需要前往更多地方，而最有效率的方式就是乘坐商務飛機。」

灣流（Gulfstream）並非孤軍奮戰：包括達梭（Dassault）、龐巴迪（Bombardier）、巴西航空工業公司（Embraer）以及生產塞斯納飛機的德事隆航空（Textron）在內的競爭對手都在該領域展開角逐。

但並非所有人都對此趨勢表示歡迎，對該行業許多批評中環境問題是焦點之一。

法國達梭航空公司正力推其「獵鷹」公務機。 [Getty Images]

然而，飛機製造商已嗅到商機。航空公司——尤其是經營長途航線並提供全方位服務的業者——通常利潤率偏低。

根據國際航空運輸協會（IATA）的資料，航空公司通常從營運中獲利甚微，往往只比支出高出2%到4%。

相比之下，私人飛機雖然銷售數量不多，但售價極高。飛機製造商也能透過售後支援、零件與維護計劃獲利。

以軍用噴射機聞名的法國達索航空（Dassault Aviation）正在大力推廣其「獵鷹」（Falcon）系列飛機，並聲稱其戰機所採用的技術能夠提升公務機的性能和舒適度。

達梭表示，企業、政府以及高淨值人士都是其主要客戶。

私人飛機的造價可能高達數千萬美元，但達梭航空公司民用飛機負責人卡洛斯·布拉納（Carlos Brana）表示，對於經常出遊的旅客來說，私人飛機是明智之選。

從長期來看，經常飛行的旅客購買私人飛機可能比購買多張頭等艙機票更划算。

他表示，大多數買家追求的並非奢華，而是效率。

灣流公司表示，全球商務旅行的客戶數量正在增加。 [Gulfstream]

「我想要從這個地點到那個地點，以最快速度抵達，不想在中途停留或轉機浪費時間。這才是真正的需求。」他在公司旗艦獵鷹（Falcon）噴射機上接受BBC採訪時表示。

「他們並不一定追求奢華。正如你所見，這個內裝優雅、精緻、用料高品質，但並不浮華——我們的天花板上沒有吊燈或類似的裝飾。他們需要的是盡可能減少旅途疲勞。」

降低疲勞已成為這些飛機製造商的重要賣點。

製造商宣稱，他們已改善機艙氣壓、降低噪音並優化內裝設計，以讓長途飛行更不易令人感到疲憊。

一些飛機將客艙氣壓保持在接近地面氣壓的水平，公司表示，這能讓乘客在長途飛行後感覺不那麼疲憊。

台灣「星宇航空」正在擴大其高階客艙服務範圍。 [Getty Images]

亞洲是成長故事中的重要一環。

根據奧爾頓航空諮詢公司（Alton Aviation Consultancy）在今年新加坡航展前發布的報告，亞太地區的國際客運量預計在2025年將成長8%，超過全球6.8%的成長速度。

自2015年以來，航空公司新增了600多條航線，改善了服務不足地區的航線網路。

儘管私人飛機旅行略有放緩，但在高端市場需求中所佔的份額仍然高於新冠疫情爆發前。

「目前，我們在亞洲，尤其是在東南亞地區，業務非常繁忙。我們的市場份額正在成長。我們正在向該地區交付更多飛機……我們在越南、新加坡、印尼、馬來西亞、澳洲和紐西蘭的業務都非常忙碌，」灣流公司的史考特·尼爾表示。

達梭公司指出，印度、泰國和寮國（老撾）的需求也在成長。在印尼和菲律賓等許多機場跑道較短的國家，小型公務機可以抵達大型客機無法到達的地方。

達梭公司表示，中國曾一度擁有亞洲最大的私人飛機機隊，但近年來需求已有所降溫。

布拉納預計，隨著更多中國企業拓展全球業務，人們對比商業航班更快、更直接的出行方式的需求日益增長，私人飛機的需求將會回升。

儘管亞太地區仍然是一個新興的公務機市場，但與佔據全球公務航空市場約70%份額的美國相比，其在全球機隊中所佔的份額仍然很小。

這一轉變也引來批評。一些分析人士指出，專注於少數富裕買家會分散對大眾市場的關注與資源，且對緩解自疫情以來困擾飛機製造商的供應鏈問題幫助不大。

環境問題同樣備受關注。世界各地的批評人士都強調，私人飛機是碳排放量最高的出行方式之一。

灣流公司表示，其最新型號的飛機可使用100%的永續航空燃料；而達梭公司目前支援50%的混合燃料。

然而，為整個產業取得足夠的永續航空燃料仍是一大挑戰，因為產量有限，且成本遠高於傳統航空燃料。

但製造商強調，最新型的飛機燃油效率大幅提升，能在不經停的情況下飛行更長距離，從而減少整體排放。

「僅一代飛機，我們就將執行類似任務的燃油消耗降低了35%。我們是可持續航空燃料的先驅之一，我們將繼續投資於效率和環保績效，將其作為我們業務的一部分。」灣流公司的尼爾說。

高端化趨勢並非僅限於私人飛機。商業航空公司也正瞄準更富裕的旅客群體。

例如，自詡為「奢華航空」公司的台灣星宇航空（Starlux），正在摒棄廉價機票和擁擠的客艙。

該航空公司擴建了其頭等艙、商務艙和高端經濟艙，並在新加坡航展上用其旗艦機型空中巴士A350-1000展示了升級的客艙。

乘客還可以使用大型4K電視螢幕，所有客艙的座椅都比標準飛機上的座椅更寬敞、更舒適。

無論是私人飛機製造商或航空公司，都顯然在著力提升舒適度、便利性和整體奢華的旅遊體驗。

隨著超級富豪數量的持續增長，對高端航空旅行的需求顯然沒有放緩跡象。