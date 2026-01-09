奢華旅遊新指標！華友旅行打造現代女性專屬的身心療癒之旅

圖片來源：Anantara Ubud Bali官網

在長期的自我要求與多重角色並行的生活狀態下，許多女性早已習慣將時間與心力投入在工作、家庭與社交責任中，卻往往忘了為自己停下來，聆聽內心的聲音。當日常生活被高效率的任務支配，旅行的意義不再只是「打卡完所有景點」，而是一個能放下角色束縛、找回自我的重要時刻。

華友旅行也觀察到，愈來愈多女性旅人在選擇行程時，不再追求緊湊的景點安排，她們更期待能在旅途中停下腳步，享受一段身心療癒、回歸自我的時光。基於這樣的需求，華友旅行特別推出專為現代女性打造的全新海島企劃—《典藏峇里・安納塔拉之境》五日深度行程。這條行程跳脫傳統的景點導向模式，結合2024年底全新開幕的高端住宿與身心療癒體驗，讓女性在優雅的環境中，重拾屬於自己的生活主導權。

業界先鋒！華友旅行搶先布局烏布山谷，重新定義奢華旅程

對華友旅行而言，真正的高端奢華，並非行程的堆疊，而是不必迎合、不必妥協、不必趕時間，讓旅人在旅途中能夠被「完整承接」，享受屬於自己的節奏與空間。《典藏峇里・安納塔拉之境》不是為了逃離生活，而是為那些已經走得很遠的女性，準備一段可以放心停下來的旅程。

秉持對旅宿品質的高度要求，在眾多五星飯店中，華友將目光焦聚於2024年底全新開幕、座落於烏布山谷的安納塔拉烏布渡假村（Anantara Ubud Bali Resort）作為此次行程的核心住宿。飯店選址於峇里島的文化重鎮，四周環繞熱帶雨林，視野可遠眺壯闊的阿貢山，讓人遠離都市塵囂、放下壓力並重新找回生活規律。

圖片來源：Anantara Ubud Bali官網

三大核心亮點 從住宿到心靈的全方位療癒

一、頂級住宿安排：雨林景觀套房連泊四晚

華友旅客可免費升等入住雨林景觀套房（Forest View Room）連續四晚，享有私人陽台與環繞式森林景觀，每一刻都沉浸在自然與靜謐中，重新找回日常中難得的寧靜。

二、深度身心療癒：多元能量重整體驗

行程安排深層按摩、冥想與聲療等身心靈活動，旅人可依個人節奏參與，在大自然的音頻中釋放長期累積的壓力，讓緊繃的神經得到緩慢的修復。

三、文化手作體驗：在創作中沉澱心境

透過親手調配香氛線香並體驗銀飾製作，將旅途靈感轉化為可收藏的紀念品。在專注的創作過程中，感受內在的沉澱，將這份平靜化作日常生活中可以隨時提取的療癒能量。

圖片來源：Anantara Ubud Bali官網

客製化專屬體驗 旅程的每一步都是量身打造

華友深知旅行的意義在於「時間的自由」與「身心靈的療癒」。行程採一人即可成行的私人化模式，旅人可依個人節奏與需求調整細節，並安排專任導遊與司機，確保行程擁有高度彈性與私密性。

此外，所有行程皆由行程規劃師親赴峇里島進行實地踩點，從飯店住宿到景點安排都經過仔細評估與篩選，確保旅程的每一個環節都符合高端標準，讓旅人安心無虞。這不僅是一次旅行，更是一場關於「找回自我」的儀式，讓每一位女性都能在最放鬆的節奏下，找回那份久違的從容與自在。

如需了解更多行程內容，歡迎造訪華友旅行社官方網站：https://www.mitravel.com.tw/