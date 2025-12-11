奢華海陸餐免千元 路易莎Buffet插旗逢甲 698享百道自助吧

「青焰炭火熟成牛排」牛排、龍蝦排餐加上BBQ墨西哥捲餅等百道自助吧698元起。圖為路易莎董事長黃銘賢。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

年末餐飲消費動能火熱，餐飲業者加快展店進程，路易莎集團旗下品牌「青焰炭火熟成牛排」插旗台中逢甲商圈，吃得到牛排、龍蝦等精緻主餐以及百道自助吧，最低698元起，限時還有4人同行1人免費活動；馬辣集團旗下個人鍋物品牌「肉之間大盤肉幸福鍋物」進駐台北古亭，為半年間第二度展店，消費有機會免費升級肉盤。

「青焰炭火熟成牛排」多元的自助吧選擇包括美式 BBQ區、美式炸物區、經典水牛城辣雞翅、手抓海鮮等。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）

青焰「台中逢甲豐邑門市」擁有獨特的美式牛排館與餐酒館混搭風格，除了品牌特色的牛排、龍蝦等精緻主餐外，提供多元的自助吧選擇，包括美式BBQ區、美式炸物區、墨西哥捲餅現點現做、經典水牛城辣雞翅、手抓海鮮等，結合在地風味、全日餐飲與多層次酒食搭配，帶來更加完整的用餐體驗，698元起即可享用，歡慶開幕，12月12日至21日止，兩人同行享88折優惠，4人同行享其中1份主餐免費。同時適逢歲末耶誕佳節，全台門市亦將於12月20日至12月25日期間，在自助餐台限時推出「聖誕烤火雞」。

「肉之間大盤肉幸福鍋物」插旗台北古亭，套餐420元起訴求高CP值。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

「肉之間」台北古亭店歡樂吧新增「潮酒牆無限暢飲」，只要消費任一套餐，最低420元起，就能享受大盤肉幸福套餐及拉霸酒牆；此外，還能無限吃歡樂吧近70種澎拜食材，包括鮮蔬火鍋料外，更有手打花枝滑、麻油炸蛋、艋舺滷肉飯、哈根達斯等通通吃到飽，12月16日至12月18日限時3天，凡至古亭店消費500元以上含肉套餐或任一雙人海陸套餐即可免費升級大肉盤。



