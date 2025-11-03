奢華登場！台北信義「芯聚苑」開幕 用烤鴨顛覆對中菜的想像

（記者石耀宇／台北報導）從潮流娛樂商場跨足精緻餐飲，ATT集團以全新姿態推出旗下首個大型旗艦餐飲品牌「芯聚苑」，將於11月7日正式進駐台北信義Att Valley試營運。這不僅是一家餐廳，更是集團以國際五星飯店主廚團隊傾力打造的美食殿堂，融合經典烤鴨、粵式港點與中華料理，邀請饕客展開一場前所未有的味覺盛宴。

圖／芯聚苑 提供。

芯聚苑以「經典傳承 × 味覺革新」為品牌哲學，展現對食材料理的極致追求。鎮店之寶「經典片皮烤鴨」嚴選三公斤熟成櫻桃鴨，烤製至外皮酥脆金紅、油亮誘人，肉質鮮嫩多汁。主廚特別搭配手工蕎麥潤餅與以金棗乾慢火熬煮的蘸醬，帶出酸甜清爽的層次風味，讓每一口都能感受傳統工藝與創新手法的完美平衡。

開幕限時優惠登場 年菜組合搶先曝光

為慶祝開幕，芯聚苑特別推出多項限時優惠活動。自11月7日至11月16日試營運期間，經典烤鴨享半價優惠，每日限量三十組，依訂位順序提供；11月7日至11月30日來店消費不限金額即可參加抽獎活動，有機會獲得免費烤鴨與精選粵菜港點。即日起加入會員還可獲贈精緻粵式點心一份，12月1日起更將推出集點回饋方案，累積消費即可兌換烤鴨與多項好禮，打造美食愛好者的專屬饗宴。

隨著年底將至，芯聚苑也搶先公布「2026龍馬吉祥年菜組合」，常溫拼盤售價2,080元起，外帶年菜組10,800元起。除夕當日並推出半桌18,000元起、全桌28,800元起的團圓桌菜方案，滿足不同家庭的聚餐需求，相關預訂將於12月20日開放電話與網路同步預約。

圖／芯聚苑 提供。

粵點與中菜並陳 匠心詮釋東方食藝

芯聚苑的魅力並不止於烤鴨。ATT集團邀請多位擁有五星級飯店資歷的主廚，共同設計出一道道經典與創新的中華料理與港式點心。從外酥內嫩、香氣四溢的蘿蔔絲酥餅，到皮薄餡鮮的碧綠鮮蝦餃；從鬆軟綿密的馬來糕，到香氣交織的楊枝甘露，每一道菜都展現職人精神與食藝之美。品牌希望傳達「不必懂中菜，也能一口愛上它的精緻」這樣的理念，讓中華料理以全新姿態走入現代人的生活。

其中主廚私房菜更是不容錯過的味蕾亮點。像是「老滷洋蔥醬燒肋排」以特製老滷醬汁將溫體豬肋排靜置發酵十二小時，再以「先炸後滷」的手法鎖住肉汁，使軟骨Q彈、肉質入口即化，重現家鄉菜的溫度。而「鎮江陳醋牛筋腩」則選用澳洲上選牛腩與牛筋，經秘方老滷慢火熬煮後再油炸鎖香，淋上鎮江老醋與片糖細火收汁，並加入嫩薑與山葵提味，香氣層次豐富，是老饕們不容錯過的經典之作。

圖／芯聚苑 提供。

聚人聚味聚心 開啟ATT美食新篇章

ATT集團表示，「芯聚苑」象徵品牌邁入全新里程碑，將潮流、娛樂與美食完美結合，展現集團對生活美學的全新承諾與企業版圖的延伸。未來也將持續以「聚人、聚味、聚心」為理念，打造兼具文化底蘊與現代品味的餐飲體驗，讓每位顧客都能在此找到屬於自己的感動。

芯聚苑餐廳資訊

地址：台北市信義區松仁路99號B1（Att Valley）

交通：捷運象山站1號出口或台北101/世貿站4號出口，步行約10分鐘

營業時間：週一至週日 11:00–24:00

訂位專線：02-2758-2588（烤鴨建議提前2日預訂）

更多資訊請追蹤芯聚苑官方Facebook與Instagram

