奢華石材擘劃時髦雅居!高雄52坪新成屋以美學調和收納化身低調奢華典範

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 玖柞設計

小編帶你看好宅

位於高雄新興區的52坪新成屋，居住者為熱愛石材且重視生活品質的屋主二人。在設計初期除了闡述對於石材的喜愛外，還提出對收納的高度需求。玖柞設計以奢華風為創作核心，以低調內斂的奢華美學調和收納與儲藏空間，搭配上局部點綴的奢雅石材，完美詮釋低調奢華的底蘊，將屋主不凡氣度徹底體現，也在2025年獲IDA美國國際設計大獎肯定。



玄關由黑色石材破題，輔以側牆的普魯士藍格柵與金屬質感天花，一展都會男性的不凡風範。收納設計巧妙利用空間規畫獨立鞋室，完美保存居家門面的藝術性，也兼容大量鞋履的收納需求。公領域首先由異材質地坪明確分野，細膩的超耐磨魚骨拚地坪融入法式優雅風情，巧妙柔化三面牆體的石紋元素，精緻奢雅中，又蘊含溫馨柔情。牆體石材銜接處，選用鍍鈦金屬勾邊，提升整體精緻感，也可見設計團隊對於細節的用心之處。沙發後方多功能空間，將展示收納置於樑下，趁以石材基底，珍藏藝品被妥善展示。天花大樑則藉由弧形包覆，波浪造型語彙賦予動態質感，不僅大樑不再壓迫，更賦予空間獨一無二的藝術性。開放式餐廳牆以石紋鋪敘主牆，上方點綴精挑細選的畫作，轉移來者對於餐水區的關注，多元媒材的拼接應用，呈現獨特的空間表情，用餐更有儀式感。



主臥室選用低刺激的灰色為主調，並透過色階的變換與鍍鈦金屬材質的點綴，豐富視覺，設計精緻又不會造成五感壓力。更衣間以推拉門分隔，木質鋪設天壁，搭配上開放式衣櫃設計，化解小空間的壓縮，衣物也變得一目了然，日常更衣穿搭更便利。



小編的最愛

玄關鞋室以一面頂天落地鏡鋪陳牆體，藉由鏡面的反射特性延展空間尺度，同時滿足屋主外出前檢視整體穿搭的需求。收納機能採 L 型配置，於設計初期即預留電子衣櫥的整合空間，使智能家電得以完美隱身於量體之中。鞋櫃內部則規劃間接照明，在黑玻材質的襯映下，展現宛如精品展間般的儀式感。

玖柞設計／朱伯晟、蔡雅怡

地址：台中市西屯區河南東四街38號

電話：04-23133068

Email：nine.oak@gmail.com

網站：https://www.nineoak.com.tw/

