《奢華誌》男人的珠寶！金馬 62 紅毯，那些男神身上的珠光寶氣

擔任頒獎嘉賓的影星林柏宏，穿戴1,600萬元頂級珠寶作品亮相紅毯，展現 PIAGET 伯爵的摩登格調。

在「金馬 62」的紅毯上，已悄悄標示了一個新時代：男性珠寶走向主角位置，已不再只是西裝與腕錶的配角。今年包括林柏宏、頑童MJ116 與茄子蛋主唱黃奇斌，皆以 PIAGET 伯爵珠寶與腕錶定義男士紅毯的新輪廓。尤其是Possession系列，這個原本屬於女生們的設計，如今也在男生們的衣領間綻放光芒。

近幾年來男性珠寶市場高速成長，從韓國男星的華麗耳環，到歐美紅毯男星把胸針、頸鏈推向時尚版面中央，珠寶已成為男性造型的語彙與敘事工具。

今年金馬紅毯，PIAGET 除了讓品牌摯友林依晨穿戴總價2600萬頂級珠寶，更為「男性珠寶文化」做了具體化的舞台示範，讓一眾男星們以珠寶表現角色、音樂、態度與人格。

林柏宏：以胸針與雕刻手鐲解鎖「當代紳士珠寶學」

林柏宏成為本屆最受討論的紅毯亮點之一，因為他把頂級鑽石耳環變成胸針，這是當代男性珠寶最重要的設計概念：配件並不能只有一種用途。另外，他選擇的 Possession 系列手鐲與 Decor Palace 宮廷式雕刻工藝，也呈現的是接近高訂級別的金工紋理。

頑童 MJ116：以 2,000 萬行頭示範「嘻哈 × 高珠」的時代對話

頑童的表演開場，把今年金馬的男性珠寶聲量推到高點。他們的珠寶佩戴方式代表了另一個正在崛起的趨勢：男性珠寶也可以融入街頭文化，具備節奏與個性。

黃奇斌：把珠寶當成舞台之間的沉靜語言

黃奇斌的選擇更內斂。他的造型提示出另一種男性珠寶的深度，Polo 腕錶與 Possession 戒指在他手上，如同是節奏與音樂敘事的媒介。

這一系列的 Possession珠寶，目前都已經抵達 PIAGET 專賣店囉！潮流男生們，即時就可以到店內鑑賞試戴。

