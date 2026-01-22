奢華誌／K-Pop 勢力席捲義式珠寶！Casa DAMIANI 首爾開幕，Stray Kids I.N 展現珠寶世家的當代野心

DAMIANI全球品牌大使暨韓國超人氣男子團體Stray Kids成員I.N。

當義大利超過一世紀的頂級金匠工藝，遇上地表最強大的 K-Pop 流行文化，會擦出什麼樣的火花？2026 年初，頂級珠寶品牌 DAMIANI（戴美安妮）給出了答案。品牌在韓國首爾正式揭幕全球第一家「Casa DAMIANI」旗艦店，並請到 K-Pop 男團 Stray Kids 成員 I.N 剪綵，宣告高級珠寶全面擁抱韓國明星勢力、將首爾推向全球流行文化樞紐的戰略布局。

在 Casa DAMIANI 首爾旗艦店剪綵現場，DAMIANI 集團全球總裁 Guido Damiani 親自坐鎮，而他身旁最受矚目的焦點，莫過於「品牌大使」韓國人氣男子團體 Stray Kids 的成員 I.N，讓這場頂級珠寶與流行文化的合作，精確鎖定年輕世代的目光。

根據全球奢侈品市場的分析報告，韓國人均奢侈品消費額已居全球首列。而義大利頂級珠寶品牌 DAMIANI 近年來策略性地在影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）與傳奇超模Mariacarla Boscono 之外，加入 I.N 擔任全球品牌大使，正是看中 K-Pop 明星不僅能帶動本土銷量，其在社群媒體上的病毒式影響力更是「全球性」的；透過潮流偶像的詮釋，高級珠寶更具備現代感與日常流行氛圍。

以家為名的義式生活美學

DAMIANI 在韓國首爾江南區清潭洞揭幕的全球第一家 Casa Damiani Seoul 旗艦店，打破傳統精品店的冰冷感。Casa 在義大利文中意為「家」，靈感源自義大利頂級宅邸的溫潤氛圍。內部設計了沉浸式的工藝傳承體驗，地下樓層透過影像內容，帶領賓客走入品牌創立於 1924 年、位於瓦倫札（Valenza）的金匠歷史。同時，空間內隨處可見同樣隸屬於 DAMIANI 集團、來自威尼斯穆拉諾島的百年玻璃工坊 VENINI 所打造的燈飾。而二樓則有專為高級珠寶與婚嫁系列所設計的多間 VIP 鑑賞室；頂樓更有義大利花園般的露台，提供尊榮的社交空間 。

開幕活動當天，除了 I.N 之外，現場也集結了韓國演藝界眾多偶像，包括人氣女團 ILLIT、演員李宰旭、辛叡恩，以及擔任表演佳賓的實力派歌手華莎。華莎在現場佩戴經典的 Mimosa 含羞草系列珠寶，以層疊鑲嵌的鑽石展現女性力量，也完美詮釋了 DAMIANI 試圖傳遞的「當代義式風格。

韓國人氣女團ILLIT。

韓國實力派歌手華莎（左）與DAMIANI集團全球總裁Guido Damiani。

