奢華！成語蕎過生日「斥資10萬」滿滿儀式感 貓兒子比照辦理

成語蕎曾經斥資10萬辦生日派對。（TVBS提供）

《女人我最大》本集邀請成語蕎、嘻小瓜、林襄、小筠、李明川與若熙娘娘，大聊節慶儀式感與派對趣事，從重金精心策劃的生日派對，再到年底熱門耶誕景點，現場話題笑聲不斷。

對生日擁有滿滿儀式感的成語蕎，向來以最高規格打造生日派對，曾辦過《大亨小傳》、芭比風等主題，她都不惜重本精心規劃，從服裝造型、背板、氣球場景、 DJ表演與酒水細節全都不馬虎，自曝最高曾斥資10萬，只為讓派對完美呈現，李明川更在旁加碼爆料，連她家的貓咪生日也「比照辦理」，蛋糕、氣球一樣是精心客製，引來眾人羨慕笑問：「妳家還缺貓兒子嗎？」

廣告 廣告

嘻小瓜則接力分享在泰國過生日的「尊榮待遇」，透露當店家得知自己是來慶生之後，立刻安排專人帶他走員工通道，一路護送到熱門拍照打卡點，現場更有保全為了嘻小瓜騰出空間，讓他能從容拍照留念，被如此貴賓式對待，他忍不住大讚泰國人情緒價值給好給滿，留給他難忘的生日回憶。

更多中時新聞網報導

NBA》康寧漢救活塞 復仇之戰擒綠軍

NBA盃》文班亞馬復出領軍 馬刺逆襲雷霆

唐玲考健康管理師 陪病友抗癌