奢！Bang & Olufsen推入耳式耳機Beo Grace 靈感來自珠寶、售價破4萬
記者李鴻典／台北報導
Bang & Olufsen推出全新耳機Beo Grace，以纖巧鋁製外形融合卓越音質，將品牌在聲學創新、經典設計與匠心工藝之間的平衡推向新境界。汲取高級珠寶的設計靈感，Beo Grace把精緻美學與先進聲學完美結合，讓非凡音效得以收藏於掌心之間，由台灣代理商遠寬電信引進台灣，建議售價為新台幣 40,800 元。
Bang & Olufsen 行政總裁 Kristian Teär 分享：「Beo Grace 不僅是一款新產品，更是未來世紀的象徵。其設計受到高級珠寶的優雅所啟發，由我們標誌性的鋁材工藝所打造，凝聚了自 1925 年以來 Bang & Olufsen 的核心理念：堅持卓越音質、傳承永恆工藝與鑄造不朽之美學。透過 Beo Grace，我們把聲學傳承化為可佩戴的形式，成就一件引領新紀元的設計雕塑。」
Bang & Olufsen 全新推出的 Beo Grace 重新定義了耳機的可能性—不只是一個功能性的裝置，更是具有雕塑感的聲學作品，將產品提升至奢華設計的境界。
工藝邂逅雕塑
Beo Grace 是一場對於「可佩戴的耳機雕塑」之探討，靈感來自高級珠寶的優雅。其鋁製耳機柄向 Bang & Olufsen 經典 A8 耳機致敬，透過微型化的創新，將標誌性的金屬耳機柄設計帶入無線時代。
Beo Grace 以清涼的金屬觸感、細緻的工藝與俐落的造型呈現獨特質韻，將金屬的恆久美感自然融入日常。每一對耳機皆以拋光鋁材精心打造，質感細緻，自然鋁色設計靈感源於銀器工藝，令精密聲學化為耳畔珠寶；搭配線條簡約流暢、經珠光噴砂工藝處理的鋁製充電盒，兼具時尚與便攜性，無縫外型隱藏指示燈與轉軸，帶來掌上即開的順暢體驗，旅行收納也能從容優雅。
Beo Grace 全新橢圓形耳塞提升貼合度與密封性，即使在長時間配戴下亦能提供卓越的性能及良好的舒適度；IP57 防塵防水級別讓日常與戶外使用更安心。啟動主動降噪 (ANC) 時，單次最長續航時間可達 4.5 小時；配合充電盒，總續航時間最長可達 17 小時。而隱藏的設計細節同樣講究，內藏的金屬揚聲器網罩正巧呼應品牌「由內而外、由外而內」的設計哲學；耳塞結構亦特別加入尼龍網布層，為驅動單元提供防塵保護，確保其可長期維持穩定且良好的表現。
Bang & Olufsen 打造可供選配的高級柔軟皮革收納袋，完美貼合並包覆 Beo Grace 鋁製充電盒，推出三款顏色：暗夜黑、蔓越莓紅與貝殼沙。皮革收納袋設有隱蔽的 USB 充電口，配上優雅肩帶與精緻扣環，讓你輕鬆搭配，與音樂自在隨行。
為卓越音質而生
Beo Grace 採用全新聲學建構設計，由 Bang & Olufsen 專業聲學調音師精準調校，呈現出色保真度的音效體驗。靈感承源 Beoplay H100 頭戴式耳機的聲學原理，帶來無與倫比的高品質聲效，並提供升級後的數碼降噪表現。極小巧的機身內配置 12 毫米鈦金屬驅動單元，細緻安置於經精密銑削的鋁製網罩之內。Beo Grace 同時也支援空間音訊，針對杜比全景聲 (Dolby Atmos) 優化，帶來更自然的立體聲聆聽體驗。
Beo Grace 以自適應主動降噪 (Adaptive ANC) 開啟 Bang & Olufsen 耳機的寧靜新境界。其主動降噪的效能相較品牌歷來最好的耳機提升了四倍，同時抑制底噪與耳內壓迫感，營造毫不費力的平靜聽感。全新 EarSense 技術可同時偵測環境噪音與使用者的耳道聲學特性，動態調整聲音與降噪，量身打造專屬的「聲與靜」。此外，Beo Grace 亦配備升級的抗風噪技術，結合每側三麥克風列陣，減弱環境聲的影響，讓語音通話在喧鬧環境中依然清晰。
無論聆聽音樂、接聽電話，或透過 TrueTransparency™ 透明模式在環境感知與專注之間切換，Beo Grace 皆能帶來自然清晰、平衡可控的體驗，重塑 Bang & Olufsen 耳機的新標準。
理解與感知的設計
Beo Grace 是 Bang & Olufsen 迄今最具智慧的耳機，將微型化與技術整合推向新境界。多項全新功能與創新設計，無縫融入日常。
具自然感的空間音訊 (Spatial Audio)：Beo Grace 可將任何立體聲混音虛擬化，並針對杜比全景聲 (Dolby Atmos) 優化，呈現近似揚聲器的自然聆聽感。
從噪音到細節：六枚錄音室等級麥克風成就品牌史上最先進的自適應主動降噪 (Adaptive ANC)，可根據配戴貼合度與環境即時調整，其精準微調能最大限度的隔絕噪音，讓你與音樂之間毫無阻隔。
全然透聽：全新 TrueTransparency™ 透明模式源自 Beoplay H100，採用最新的高精準度麥克風，真實重現周遭環境，絕無雜訊，自然不失真，世界的聲音如實呈現，讓使用者忘記自己正戴著耳機。
觸感操控：實心鋁管內建壓力感測，配合即時聲音回饋，帶來近似機械按鍵的清脆手感。一按即能播放/暫停、切換曲目與主動降噪/透明模式，比傳統觸控更穩定且觸感更加立體，無論身處何地，都能快捷操控。
NearTap™ 音量調節：在耳前輕點即可調整音量——右側增大、左側減小，告別不精準的觸控挫折。
快速充電、持久續航：充電 5 分鐘即可提供長達 2.5 小時的無間斷音樂播放。於滿電狀態下，可持續播放 4.5 小時，配合充電盒並開啟主動降噪，總續航可達 17 小時。
持續進化的平台：搭載 Bang & Olufsen 為穿戴式產品全新研發的 Amadeus Platform™ 軟體平台，以升級為核心，使 Beo Grace 可透過軟體更新持續優化產品效能與體驗。
電池技術突破：Bang & Olufsen 與電池智慧領導品牌 Breathe 合作，於 Beo Grace 引進創新技術，志於以先進的電力處理技術解除電池壽命的限制。Beo Grace 的核心設有專屬設計的電池管理系統，於內部測試中已超越 2,000 次充電循環，成為音響產品界別的新指標。相較多數消費性電子產品的常見標準為 500 次循環，此創新展示了軟件與設計相互合作以延續電池壽命的可能性。
Beo Grace自然鋁色現已全面上市，標誌 Bang & Olufsen 對品質與客戶關懷的持續承諾，提供長達 3 年的保固期，產品建議售價為新台幣 40,800 元。
Beo Grace 專屬皮革收納袋延續 Beo Grace 的優雅質感，提供 3 款顏色：暗夜黑、蔓越莓紅與貝殼沙，建議售價為新台幣 9,980 元，此為選購配件，開放預購中。
更多三立新聞網報導
一周氣溫變化一次看 專家曝這天低溫只剩10度
LINE TODAY揭曉2025十大熱門新聞 榜首川普關稅、大S離世太震驚
宏都拉斯大選一星期仍沒結果 她曝關鍵19%：難怪一直不想把票開出來
四款熱門徠卡M鏡頭全新上市 價格、販售時間一次看
其他人也在看
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 8
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 951
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 122
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 36
電子黃金1》非股票！「2條記憶體」千元買進飆破5千元 內行驚爆：才要開始
7月的一個週末，台北的陳先生原本只是想「撿便宜」。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 9
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 216
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 67
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 8
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 3
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 50
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 72
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 18 小時前 ・ 176
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
高雄5字「通關密語」！柯志恩：基層都在說
[NOWnews今日新聞]有意投入明年高雄市長選戰的國民黨立委柯志恩，今（8）日在政論節目《千秋萬事》專訪中談到近期走訪地方的觀察，她透露，如今在各地平安宴、敬酒場合中，不少民眾不敢公開表態，常是悄悄...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前 ・ 30
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1