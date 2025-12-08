奢！Bang & Olufsen推入耳式耳機Beo Grace 靈感來自珠寶、售價破4萬

記者李鴻典／台北報導

Bang & Olufsen推出全新耳機Beo Grace，以纖巧鋁製外形融合卓越音質，將品牌在聲學創新、經典設計與匠心工藝之間的平衡推向新境界。汲取高級珠寶的設計靈感，Beo Grace把精緻美學與先進聲學完美結合，讓非凡音效得以收藏於掌心之間，由台灣代理商遠寬電信引進台灣，建議售價為新台幣 40,800 元。

Beo Grace把精緻美學與先進聲學完美結合，讓非凡音效得以收藏於掌心之間。（圖／品牌業者提供）

Bang & Olufsen 行政總裁 Kristian Teär 分享：「Beo Grace 不僅是一款新產品，更是未來世紀的象徵。其設計受到高級珠寶的優雅所啟發，由我們標誌性的鋁材工藝所打造，凝聚了自 1925 年以來 Bang & Olufsen 的核心理念：堅持卓越音質、傳承永恆工藝與鑄造不朽之美學。透過 Beo Grace，我們把聲學傳承化為可佩戴的形式，成就一件引領新紀元的設計雕塑。」

Bang & Olufsen 全新推出的 Beo Grace 重新定義了耳機的可能性—不只是一個功能性的裝置，更是具有雕塑感的聲學作品，將產品提升至奢華設計的境界。

工藝邂逅雕塑

Beo Grace 是一場對於「可佩戴的耳機雕塑」之探討，靈感來自高級珠寶的優雅。其鋁製耳機柄向 Bang & Olufsen 經典 A8 耳機致敬，透過微型化的創新，將標誌性的金屬耳機柄設計帶入無線時代。

Beo Grace 以清涼的金屬觸感、細緻的工藝與俐落的造型呈現獨特質韻，將金屬的恆久美感自然融入日常。每一對耳機皆以拋光鋁材精心打造，質感細緻，自然鋁色設計靈感源於銀器工藝，令精密聲學化為耳畔珠寶；搭配線條簡約流暢、經珠光噴砂工藝處理的鋁製充電盒，兼具時尚與便攜性，無縫外型隱藏指示燈與轉軸，帶來掌上即開的順暢體驗，旅行收納也能從容優雅。

線條簡約流暢、經珠光噴砂工藝處理的鋁製充電盒，兼具時尚與便攜性。（圖／品牌業者提供）

Beo Grace 全新橢圓形耳塞提升貼合度與密封性，即使在長時間配戴下亦能提供卓越的性能及良好的舒適度；IP57 防塵防水級別讓日常與戶外使用更安心。啟動主動降噪 (ANC) 時，單次最長續航時間可達 4.5 小時；配合充電盒，總續航時間最長可達 17 小時。而隱藏的設計細節同樣講究，內藏的金屬揚聲器網罩正巧呼應品牌「由內而外、由外而內」的設計哲學；耳塞結構亦特別加入尼龍網布層，為驅動單元提供防塵保護，確保其可長期維持穩定且良好的表現。

Beo Grace靈感來自高級珠寶的優雅。（圖／品牌業者提供）

Bang & Olufsen 打造可供選配的高級柔軟皮革收納袋，完美貼合並包覆 Beo Grace 鋁製充電盒，推出三款顏色：暗夜黑、蔓越莓紅與貝殼沙。皮革收納袋設有隱蔽的 USB 充電口，配上優雅肩帶與精緻扣環，讓你輕鬆搭配，與音樂自在隨行。

為卓越音質而生

Beo Grace 採用全新聲學建構設計，由 Bang & Olufsen 專業聲學調音師精準調校，呈現出色保真度的音效體驗。靈感承源 Beoplay H100 頭戴式耳機的聲學原理，帶來無與倫比的高品質聲效，並提供升級後的數碼降噪表現。極小巧的機身內配置 12 毫米鈦金屬驅動單元，細緻安置於經精密銑削的鋁製網罩之內。Beo Grace 同時也支援空間音訊，針對杜比全景聲 (Dolby Atmos) 優化，帶來更自然的立體聲聆聽體驗。

Beo Grace 以自適應主動降噪 (Adaptive ANC) 開啟 Bang & Olufsen 耳機的寧靜新境界。其主動降噪的效能相較品牌歷來最好的耳機提升了四倍，同時抑制底噪與耳內壓迫感，營造毫不費力的平靜聽感。全新 EarSense 技術可同時偵測環境噪音與使用者的耳道聲學特性，動態調整聲音與降噪，量身打造專屬的「聲與靜」。此外，Beo Grace 亦配備升級的抗風噪技術，結合每側三麥克風列陣，減弱環境聲的影響，讓語音通話在喧鬧環境中依然清晰。

無論聆聽音樂、接聽電話，或透過 TrueTransparency™ 透明模式在環境感知與專注之間切換，Beo Grace 皆能帶來自然清晰、平衡可控的體驗，重塑 Bang & Olufsen 耳機的新標準。

支援空間音訊，針對杜比全景聲 (Dolby Atmos) 優化。（圖／品牌業者提供）

理解與感知的設計

Beo Grace 是 Bang & Olufsen 迄今最具智慧的耳機，將微型化與技術整合推向新境界。多項全新功能與創新設計，無縫融入日常。

具自然感的空間音訊 (Spatial Audio)：Beo Grace 可將任何立體聲混音虛擬化，並針對杜比全景聲 (Dolby Atmos) 優化，呈現近似揚聲器的自然聆聽感。

從噪音到細節：六枚錄音室等級麥克風成就品牌史上最先進的自適應主動降噪 (Adaptive ANC)，可根據配戴貼合度與環境即時調整，其精準微調能最大限度的隔絕噪音，讓你與音樂之間毫無阻隔。

全然透聽：全新 TrueTransparency™ 透明模式源自 Beoplay H100，採用最新的高精準度麥克風，真實重現周遭環境，絕無雜訊，自然不失真，世界的聲音如實呈現，讓使用者忘記自己正戴著耳機。

觸感操控：實心鋁管內建壓力感測，配合即時聲音回饋，帶來近似機械按鍵的清脆手感。一按即能播放/暫停、切換曲目與主動降噪/透明模式，比傳統觸控更穩定且觸感更加立體，無論身處何地，都能快捷操控。

NearTap™ 音量調節：在耳前輕點即可調整音量——右側增大、左側減小，告別不精準的觸控挫折。

Beo Grace以自適應主動降噪 (Adaptive ANC) 開啟Bang & Olufsen耳機的寧靜新境界。（圖／品牌業者提供）

快速充電、持久續航：充電 5 分鐘即可提供長達 2.5 小時的無間斷音樂播放。於滿電狀態下，可持續播放 4.5 小時，配合充電盒並開啟主動降噪，總續航可達 17 小時。

持續進化的平台：搭載 Bang & Olufsen 為穿戴式產品全新研發的 Amadeus Platform™ 軟體平台，以升級為核心，使 Beo Grace 可透過軟體更新持續優化產品效能與體驗。

電池技術突破：Bang & Olufsen 與電池智慧領導品牌 Breathe 合作，於 Beo Grace 引進創新技術，志於以先進的電力處理技術解除電池壽命的限制。Beo Grace 的核心設有專屬設計的電池管理系統，於內部測試中已超越 2,000 次充電循環，成為音響產品界別的新指標。相較多數消費性電子產品的常見標準為 500 次循環，此創新展示了軟件與設計相互合作以延續電池壽命的可能性。

Beo Grace自然鋁色現已全面上市，標誌 Bang & Olufsen 對品質與客戶關懷的持續承諾，提供長達 3 年的保固期，產品建議售價為新台幣 40,800 元。

Bang & Olufsen打造高級柔軟皮革收納袋。（圖／品牌業者提供）

Beo Grace 專屬皮革收納袋延續 Beo Grace 的優雅質感，提供 3 款顏色：暗夜黑、蔓越莓紅與貝殼沙，建議售價為新台幣 9,980 元，此為選購配件，開放預購中。

