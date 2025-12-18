奧丁丁上市滿2個月推進全球支付基建 穩定幣清算邁向規模化

【記者呂承哲／台北報導】奧丁丁集團（OBOOK Holdings Inc., Nasdaq: OWLS）自 10 月 16 日於美國納斯達克掛牌上市以來，持續推進全球支付與清算基礎建設。上市屆滿兩個月，公司旗下多項法幣與穩定幣跨境服務已完成關鍵系統整合並陸續落地，整體營運正由前期建設階段，邁向可規模化推進的成長節點。

在跨境支付布局上，奧丁丁指出，旗下 OwlPay Cash 已完成與 Visa Direct 的系統整合，可將資金直接匯入海外收款人的銀行帳戶並以當地貨幣入帳，提升跨境匯款即時性與匯率透明度，相關服務正依各市場的合規與實際條件逐步推進應用。

廣告 廣告

同時，在穩定幣清算方面，公司以 Circle Payments Network（CPN）為架構基礎，結合在地支付與清算網絡，已可實際觸及 40 多個國家與地區，涵蓋亞洲、歐洲、美洲、中東與非洲等主要市場。用戶可透過 OwlPay Wallet Pro 發起美元穩定幣 USDC 付款，系統將依匯率、手續費與服務供應商條件，自動選擇結算路徑並以當地貨幣到帳，相關服務已正式上線。

公司表示，法幣與穩定幣雙軌清算架構，能依不同市場、幣別與合規需求，為企業與平台客戶提供更具彈性與效率的跨境資金調度選項。隨著實際使用情境增加，相關服務動能已逐步反映在營運推進上。

在企業端導入方面，奧丁丁指出，隨著企業對跨境資金效率、即時清算與合規要求提高，近期已有多家企業開始將 OwlPay Harbor 納入既有的跨境付款與資金管理流程。討論重點已從概念評估，進一步聚焦於實際交易路徑設計、幣別轉換、內部帳務銜接與風控設定等營運層面，並同步進行內部流程與系統準備，顯示 OwlPay Harbor 正由評估方案轉為企業實際採用的基礎建設選項，並承接公司中長期規模化成長的核心角色。

在資本配置上，奧丁丁表示，隨著業務能見度與營運穩定性提升，公司在持續投入全球支付基礎建設的同時，也審慎檢視資本使用效率，以平衡長期發展與股東權益。股份回購已列為現階段重要資本配置事項之一，相關計畫已依公司治理程序核准，並將在符合法規與既定規畫下推進。同時，公司亦理解亞洲投資人對長期獲利與股東回饋的期待，未來將在董事會與治理架構下，於適當時機評估包括股利在內的其他配置選項。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示，公司現階段的核心目標，是將全球支付與穩定幣清算基礎建設，真正轉化為企業日常可用的金流服務，且相關需求與使用進度已開始反映在市場上。隨著產品穩定放量、企業持續使用，公司營運可望逐步成長，並為強化長期股東回饋奠定基礎。

圖中為奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱。奧丁丁提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

台北士林萬麗酒店冷凍常溫年菜外帶6人份 早鳥優惠開搶4488元起

獨家｜台灣藍鵲囚「煉獄」展翅就撞傷！ 露營主抓保育鳥竟求別傳出去 最重可判5年 (壹蘋10點強打)

AI失寵美股全倒！甲骨文股價又跳水 台積電ADR挫逾3%

